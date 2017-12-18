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Политика
Кремль назвал темы переговоров Путина с президентом Сербии
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    Кремль назвал темы переговоров Путина с президентом Сербии

    16:37  18 Декабря 2017  /обновлено: 16:37  18 Декабря 2017
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    Кремль назвал темы переговоров Путина с президентом Сербии

    Москва, 18 декабря. Президент России Владимир Путин проведет во вторник, 19 декабря, встречу с президентом Сербии Александром Вучичем. Последний прибудет в Россию с рабочим визитом, лидеры стран встретятся в Москве.

    «Лидеры обсудят вопросы развития российско-сербского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня»,  — отмечается в сообщении, опубликованном на официальном сайте Кремле.

    Кроме того, Путин и Вучич подпишут ряд двусторонних документов, а также сделают заявления для СМИ.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможные темы новой встречи Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа еще не определены, как и дата самого общения лидеров. 

    Отметим, Вучич вступил в должность президента Сербии 31 мая 2017 года, до этого он на протяжении трех лет был премьер-министром балканского государства. 

    Автор: Федор Веснин
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