Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Общество
Финская полиция объяснила причину обыска у журналистки, раскрывшей слежку за военными РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Финская полиция объяснила причину обыска у журналистки, раскрывшей слежку за военными РФ

    16:26  18 Декабря 2017  /обновлено: 16:27  18 Декабря 2017
    209

    Финская полиция объяснила причину обыска у журналистки, раскрывшей слежку за военными РФ

    Хельсинки, 18 декабря. Обыски в доме финской журналистки Лауры Халминен, сообщившей о слежке за российскими военными, провели из-за подозрения в попытках уничтожения улик. Об этом заявили в Центральном бюро расследований полиции Финляндии.

    По данным правоохранителей, попытку уничтожить материалы, которые могут быть использованы в досудебном разбирательстве, попытались уничтожить в подвале жилого дома, где проживает Халминен. После поступившей информации об этом и было санкционированы обыски. Полицейские обыскали не только подвальное помещение, но и квартиру, где проживает журналистка.

    Уточняется, что в подвале был найден сожженный компьютер, который подлежал конфискации. Напомним, в минувшую субботу, 16 декабря, газета Helsingin Sanomat опубликовала материал с заголовком «Секретное место Финляндии». Его автор Лауры Халминен утверждала, что Расположенный в Тиккакоски разведцентр занимается слежкой за российскими вооружёнными силами на территории бывшего Ленинградского военного округа (ЛенВО).

    В статье содержались данные секретных документов Минобороны страны Суоми. После этого по факту утечки секретных документов заведено уголовное дело. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё. В ходе расследования полиция собирается выяснить, могут ли журналисты быть виновны в раскрытии секретных документов.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #финляндия #обыски #слежка
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть