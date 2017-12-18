Финская полиция объяснила причину обыска у журналистки, раскрывшей слежку за военными РФ

Хельсинки, 18 декабря. Обыски в доме финской журналистки Лауры Халминен, сообщившей о слежке за российскими военными, провели из-за подозрения в попытках уничтожения улик. Об этом заявили в Центральном бюро расследований полиции Финляндии.

По данным правоохранителей, попытку уничтожить материалы, которые могут быть использованы в досудебном разбирательстве, попытались уничтожить в подвале жилого дома, где проживает Халминен. После поступившей информации об этом и было санкционированы обыски. Полицейские обыскали не только подвальное помещение, но и квартиру, где проживает журналистка.

Уточняется, что в подвале был найден сожженный компьютер, который подлежал конфискации. Напомним, в минувшую субботу, 16 декабря, газета Helsingin Sanomat опубликовала материал с заголовком «Секретное место Финляндии». Его автор Лауры Халминен утверждала, что Расположенный в Тиккакоски разведцентр занимается слежкой за российскими вооружёнными силами на территории бывшего Ленинградского военного округа (ЛенВО).

В статье содержались данные секретных документов Минобороны страны Суоми. После этого по факту утечки секретных документов заведено уголовное дело. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё. В ходе расследования полиция собирается выяснить, могут ли журналисты быть виновны в раскрытии секретных документов.