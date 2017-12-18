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Политика
Премьер Польши объяснил, почему «Северный поток -2» смертельно опасен для Украины
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    Премьер Польши объяснил, почему «Северный поток -2» смертельно опасен для Украины

    16:32  18 Декабря 2017  /обновлено: 16:32  18 Декабря 2017
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    Премьер Польши объяснил, почему «Северный поток -2» смертельно опасен для Украины

    Варшава, 18 декабря. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российский проект «Северный поток – 2» может привести к фатальным последствиям для Украины.

    По словам политика, «Северный поток – 2» угрожает безопасности Центральной Европы.

    «Это проект, который может быть даже смертельным для Украины, нашего непосредственного соседа», — заявил Моравецкий в эфире радиостации «Щепин».

    Премьер также добавил, что полное отключение Украины от транзита газа приведет к еще большей дестабилизации внутри страны. Моравецкий считает, что «Северный поток – 2» очень прочно «связывает» ФРГ и РФ. Новый российский проект позволит Москве «диктовать» Польше цены, уверен польский политик.

    Отметим, что «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность проекта составляет 55 млрд кубометров газа в год. Ожидается, что трубопровод проложат рядом с первым «Северным потоком».

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #польша #украина #северный поток-2
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