Премьер Польши объяснил, почему «Северный поток -2» смертельно опасен для Украины

Варшава, 18 декабря. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что российский проект «Северный поток – 2» может привести к фатальным последствиям для Украины.

По словам политика, «Северный поток – 2» угрожает безопасности Центральной Европы.

«Это проект, который может быть даже смертельным для Украины, нашего непосредственного соседа», — заявил Моравецкий в эфире радиостации «Щепин».

Премьер также добавил, что полное отключение Украины от транзита газа приведет к еще большей дестабилизации внутри страны. Моравецкий считает, что «Северный поток – 2» очень прочно «связывает» ФРГ и РФ. Новый российский проект позволит Москве «диктовать» Польше цены, уверен польский политик.

Отметим, что «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность проекта составляет 55 млрд кубометров газа в год. Ожидается, что трубопровод проложат рядом с первым «Северным потоком».