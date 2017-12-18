Путин обещал подумать о масштабной амнистии по случаю выборов

Москва, 18 декабря. Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать о проведении масштабной амнистии по случаю выборов главы государства, которые пройдут в марте следующего года. С соответствующим предложением к российском у лидеру обратился уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

По его мнению, масштабная амнистия в день выборов могла бы стать «доброй традицией». Свое предложение Зельников озвучил главе государства после церемонии вручения госнаград за выдающиеся заслуги в области правозащитной и благотворительной деятельности в Кремле, сообщает РИА Новости.