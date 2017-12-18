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Путин обещал подумать о масштабной амнистии по случаю выборов
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    Путин обещал подумать о масштабной амнистии по случаю выборов

    18:32  18 Декабря 2017  /обновлено: 19:01  18 Декабря 2017
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    Путин обещал подумать о масштабной амнистии по случаю выборов

    Москва, 18 декабря. Президент РФ Владимир Путин пообещал подумать о проведении масштабной амнистии по случаю выборов главы государства, которые пройдут в марте следующего года. С соответствующим предложением к российском у лидеру обратился уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

    По его мнению, масштабная амнистия в день выборов могла бы стать «доброй традицией». Свое предложение Зельников озвучил главе государства после церемонии вручения госнаград за выдающиеся заслуги в области правозащитной и благотворительной деятельности в Кремле, сообщает РИА Новости.

    «Можно подумать», — ответил Путин.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #амнистия
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