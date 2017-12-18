Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Общество
Юрист штаба Навального в Ижевске осужден за мошенничество
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Юрист штаба Навального в Ижевске осужден за мошенничество

    16:18  18 Декабря 2017  /обновлено: 16:19  18 Декабря 2017
    174

    Юрист штаба Навального в Ижевске осужден за мошенничество

    Москва, 18 декабря. Юрист штаба Алексея в Навального в Ижевске Ильдар Закиров был осужден за мошенничество.

    Как сообщается на портале «Команда Навального», где публикуются детальные портреты сторонников блогера, в биографии юриста ижевского штаба Навального присутствуют неприятные факты. Выяснилось, что Закиров собирался участвовать в выборах в Госсовет Удмуртии, однако ЦИК отказал ему в регистрации, так как он имеет судимость по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), погашенную в 2015 году.

    Ранее благодаря «Команде Навального» стало известно, что менеджер штаба Навального по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Олег Степанов поддерживает Майдан, а сотрудник социологической службы ФБК Макар Лукьянцев распространяет в соцсетях идеи Майдана и контент экстремистских групп, запрещенных в России, пишет «Ридус».

    Напомним, что и сам Навальный имеет непогашенную судимость, из-за которой не сможет принять участие в президентских выборах в 2018 году.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #навальный #мошенничество #юрист
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть