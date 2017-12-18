Юрист штаба Навального в Ижевске осужден за мошенничество

Москва, 18 декабря. Юрист штаба Алексея в Навального в Ижевске Ильдар Закиров был осужден за мошенничество.

Как сообщается на портале «Команда Навального», где публикуются детальные портреты сторонников блогера, в биографии юриста ижевского штаба Навального присутствуют неприятные факты. Выяснилось, что Закиров собирался участвовать в выборах в Госсовет Удмуртии, однако ЦИК отказал ему в регистрации, так как он имеет судимость по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), погашенную в 2015 году.

Ранее благодаря «Команде Навального» стало известно, что менеджер штаба Навального по Уралу, Сибири и Дальнему Востоку Олег Степанов поддерживает Майдан, а сотрудник социологической службы ФБК Макар Лукьянцев распространяет в соцсетях идеи Майдана и контент экстремистских групп, запрещенных в России, пишет «Ридус».

Напомним, что и сам Навальный имеет непогашенную судимость, из-за которой не сможет принять участие в президентских выборах в 2018 году.