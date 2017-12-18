Ушел из жизни глава общества «Мемориал» Рогинский

Москва, 18 декабря. Ушел из жизни председатель международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский. По словам главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, российский правозащитник скончался на 72-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Как стало известно, глава международного общества «Мемориал» скончался сегодня утром в клинике в Израиле.

«Нам будет не доставать руководителя «Мемориала», он был большим другом Совета и членов Совета», — отметил председатель СПЧ.

Глава правозащитного центра Александр Черкасов сообщил, что Рогинский тяжело болел на протяжении практически всего последнего года, при этом он продолжал работать.

Напомним, ранее в Москве скончался народный артист России, кинорежиссер, сценарист и драматург Георгий Натансон.