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Общество
Ушел из жизни глава общества «Мемориал» Рогинский
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    Ушел из жизни глава общества «Мемориал» Рогинский

    16:33  18 Декабря 2017  /обновлено: 16:33  18 Декабря 2017
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    Ушел из жизни глава общества «Мемориал» Рогинский

    Москва, 18 декабря. Ушел из жизни председатель международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский. По словам главы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаила Федотова, российский правозащитник скончался на 72-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

    Как стало известно, глава международного общества «Мемориал» скончался сегодня утром в клинике в Израиле.

    «Нам будет не доставать руководителя «Мемориала», он был большим другом Совета и членов Совета», — отметил председатель СПЧ.

    Глава правозащитного центра Александр Черкасов сообщил, что Рогинский тяжело болел на протяжении практически всего последнего года, при этом он продолжал работать.

    Напомним, ранее в Москве скончался народный артист России, кинорежиссер, сценарист и драматург Георгий Натансон.

    Автор: Тимур Румянцев
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