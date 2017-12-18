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Новый внедорожник Volkswagen Touareg представят весной 2018 года
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    Новый внедорожник Volkswagen Touareg представят весной 2018 года

    16:18  18 Декабря 2017  /обновлено: 16:19  18 Декабря 2017
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    Новый внедорожник Volkswagen Touareg представят весной 2018 года

    Мюнхен, 18 декабря. Немецкий автомобильный гигант Volkswagen презентует новый внедорожник Touareg на Пекинском автомобильном салоне. Официальная презентация запланирована на апрель 2018 года.

    Отмечается, что третье поколение кроссовера Volkswagen Touareg создано на платформе MLB EVO, которую также применили на новых Audi Q7, Porsche Cayenne и Lamborghini Urus.

    Экстерьер автомобиля выполнен в стиле концепта Volkswagen T-Prime GTE. Инженеры оборудовали машину 6-цилиндровым атмосферным двигателем 3,6-литровым объемом мощностью 218 лошадиных сил.

    Кроме того, кроссовер получит и гибридную установку, состоящую из 276-сильного бензинового двигателя с объемом 3,6 литра и двух электрических двигателей производительностью 54 и 114 лошадиных сил.

    Продажи новинки начнутся после презентации в Пекине.

    Автор: Дана Балан
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    #автомобили #volkswagen #пекин #презентация
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