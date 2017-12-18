Бузова шокировала фанатов откровениями о своей сексуальной жизни

Москва 18 декабря. Скандальная телеведущая Ольга Бузова раскрыла подробности своей личной жизни, признавшись в том, что с момента расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым у не было близких контактов с мужчинами.

Развод с ним певица оформила в конце декабря минувшего года, пишут «Дни.ру». По словам Бузовой, к своему телу она не подпускает мужчин вот уже 14 месяцев. Кроме того, Бузова утверждает, что на протяжении этого времени ни с кем даже не целовалась.

«Я поцелую только того человека, в котором я буду уверена, который будет моим мужчиной. Пока такого нет», – подчеркнула она.

Новый, 2018 год, Бузова планирует встретить «свободной девушкой. «И, если честно, уже страшно, потому что прошло чуть больше, чем год, а я по-прежнему одна», – посетовала скандальная брюнетка.

"Если честно, уже страшно": Бузова пожаловалась на перспективы личной жизни