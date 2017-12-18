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Общество
Бузова шокировала фанатов откровениями о своей сексуальной жизни
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    Бузова шокировала фанатов откровениями о своей сексуальной жизни

    17:33  18 Декабря 2017  /обновлено: 17:33  18 Декабря 2017
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    Бузова шокировала фанатов откровениями о своей сексуальной жизни

    Москва 18 декабря. Скандальная телеведущая Ольга Бузова раскрыла подробности своей личной жизни, признавшись в том, что с момента расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым у не было близких контактов с мужчинами.

    Развод с ним певица оформила в конце декабря минувшего года, пишут «Дни.ру». По словам Бузовой, к своему телу она не подпускает мужчин вот уже 14 месяцев. Кроме того, Бузова утверждает, что на протяжении этого времени ни с кем даже не целовалась.

    «Я поцелую только того человека, в котором я буду уверена, который будет моим мужчиной. Пока такого нет», – подчеркнула она.

    Новый, 2018 год, Бузова планирует встретить «свободной девушкой. «И, если честно, уже страшно, потому что прошло чуть больше, чем год, а я по-прежнему одна», – посетовала скандальная брюнетка.

    "Если честно, уже страшно": Бузова пожаловалась на перспективы личной жизни

    Автор: Алексей Громов
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