Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Инициативная группа выдвинет Путина кандидатом в президенты 26 декабря
Политика
США назвали основные угрозы национальной безопасности страны
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США назвали основные угрозы национальной безопасности страны

    16:17  18 Декабря 2017  /обновлено: 16:17  18 Декабря 2017
    2230

    США назвали основные угрозы национальной безопасности страны

    Вашингтон, 18 декабря. В Стратегии национальной безопасности США, которую представят в понедельник, составлен список основных угроз, в число которых попали страны-изгои, «ревизионисты» и международные террористические организации.

    В тексте обозначено сразу несколько крупнейших групп, которые бросили вызов Вашингтону, сообщил представитель администрации США, пожелавший остаться анонимом.

    «Первые — это ревизионистские державы, которые хотят создать мир, не обязательно соответствующий нашим интересам и ценностям. Вторые — это режимы-изгои, которые угрожают соседям оружием массового поражения, дестабилизируя критически важные регионы», — объяснил он.

    В документе также отмечается роль транснациональной угрозы, которая «разжигает насилие против невинных людей».

    Представитель администрации США отметил, что Вашингтон не собирается действовать в одиночку, он намерен привлечь как можно больше союзников, передает агентство РИА Новости.

    Отметим, что последняя Стратегия национальной безопасности США выходила в 2015 году. По традиции, этот документ обновляют каждые 3-5 лет.  Эксперты оценивают основные угрозы безопасности США и разрабатывают методы защиты интересов страны за рубежом.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #угроза безопасности
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть