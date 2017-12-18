США назвали основные угрозы национальной безопасности страны

Вашингтон, 18 декабря. В Стратегии национальной безопасности США, которую представят в понедельник, составлен список основных угроз, в число которых попали страны-изгои, «ревизионисты» и международные террористические организации.

В тексте обозначено сразу несколько крупнейших групп, которые бросили вызов Вашингтону, сообщил представитель администрации США, пожелавший остаться анонимом.

«Первые — это ревизионистские державы, которые хотят создать мир, не обязательно соответствующий нашим интересам и ценностям. Вторые — это режимы-изгои, которые угрожают соседям оружием массового поражения, дестабилизируя критически важные регионы», — объяснил он.

В документе также отмечается роль транснациональной угрозы, которая «разжигает насилие против невинных людей».

Представитель администрации США отметил, что Вашингтон не собирается действовать в одиночку, он намерен привлечь как можно больше союзников, передает агентство РИА Новости.

Отметим, что последняя Стратегия национальной безопасности США выходила в 2015 году. По традиции, этот документ обновляют каждые 3-5 лет. Эксперты оценивают основные угрозы безопасности США и разрабатывают методы защиты интересов страны за рубежом.