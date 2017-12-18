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Украина
Ловушка для Украины: в Киеве рассказали о последствиях возможного компромисса РФ и США
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    Ловушка для Украины: в Киеве рассказали о последствиях возможного компромисса РФ и США

    16:19  18 Декабря 2017  /обновлено: 16:19  18 Декабря 2017
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    Ловушка для Украины: в Киеве рассказали о последствиях возможного компромисса РФ и США

    Киев, 18 декабря. Компромисс Москвы и Вашингтона по международному контролю над отдельными районами Донецкой и Луганской области, если он будет достигнут, грозит стать ловушкой для Украины. Таким мнением поделился украинский журналист Виталий Портников. 

    «Будет ли он (возможный компромисс — прим. ФАН) за счет Украины или американцы его не захотят достигать за счет Украины? В какой мере там будут учтены наши интересы, не окажется ли этот компромисс серьезной ловушкой собственно для Украины?» — приводит высказывание Портникова «Апостроф».

    Журналист отметил, что, по его мнению, не исключен вариант, когда такой сценарий развития событий приведет к тому, что в 2019 году на Украине к власти придут пророссийский президент и пророссийский парламент. Такое может случиться, даже когда будет обеспечен полный международный контроль над Донбассом, если жители региона не будут правильно интегрированы в общество и украинский государственный механизм. 

    Портников заявил, что, по его мнению, Россия может пойти на компромисс по контролю над отдельными районами Донецкой и Луганской области уже в будущем году.

    Автор: Федор Веснин
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    #россия #сша #донбасс #урегулирование
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