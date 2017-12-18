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Сирия: Асад назвал пустыми обвинения в срыве переговоров в Женеве
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    Сирия: Асад назвал пустыми обвинения в срыве переговоров в Женеве

    15:53  18 Декабря 2017  /обновлено: 16:16  18 Декабря 2017
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    Сирия: Асад назвал пустыми обвинения в срыве переговоров в Женеве

    Дамаск, 18 декабря. Президент Сирии Башар Асад назвал «пустыми» обвинения в срыве последнего раунда переговоров, прошедшего в Женеве.

    «Такого рода заявления, как французское или со стороны других стран Запада, подтверждают, что эти группы работают на их интересы, а не на благо их родины Сирии», — заявил Асад, отвечая на вопрос прокомментировать обвинения Парижа и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в отсутствии результатов переговоров в Женеве.

    «Все их заявления не имеют для нас никакого значения. Они пустые», — подчеркнул сирийский президент.

    Дамаск также считает, что главная проблема переговоров в Женеве кроется в том, что часть их участников не выражает мнение сирийского народа, передает агентство РИА Новости.

    Напомним, что в прошлый четверг в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров. Вопреки ожиданиям, этот раунд не принес видимых результатов — прямые диалоги между сирийским правительством и объединенной оппозицией начать так и не удалось.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #асад #женева
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