Сирия: Асад назвал пустыми обвинения в срыве переговоров в Женеве

Дамаск, 18 декабря. Президент Сирии Башар Асад назвал «пустыми» обвинения в срыве последнего раунда переговоров, прошедшего в Женеве.

«Такого рода заявления, как французское или со стороны других стран Запада, подтверждают, что эти группы работают на их интересы, а не на благо их родины Сирии», — заявил Асад, отвечая на вопрос прокомментировать обвинения Парижа и спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры в отсутствии результатов переговоров в Женеве.

«Все их заявления не имеют для нас никакого значения. Они пустые», — подчеркнул сирийский президент.

Дамаск также считает, что главная проблема переговоров в Женеве кроется в том, что часть их участников не выражает мнение сирийского народа, передает агентство РИА Новости.

Напомним, что в прошлый четверг в Женеве завершился восьмой раунд межсирийских переговоров. Вопреки ожиданиям, этот раунд не принес видимых результатов — прямые диалоги между сирийским правительством и объединенной оппозицией начать так и не удалось.