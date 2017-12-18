Россия попросила США убрать ядерное оружие из Европы

Москва, 18 декабря. Россия обратилась к США с просьбой вывести американские ядерные вооружения из Европы, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

Ульянов констатировал, что Москва вывела все российские ядерные вооружения на национальную территорию.

«Считаем, что то же самое давно уже следовало бы сделать и американской стороне», — констатировал российский дипломат.

Он подчеркнул, что, по информации внешнеполитического ведомства страны, в настоящее время в Европе Вашингтон продолжает держать порядка 200 авиационных бомб.

«Причем планируют их модернизировать таким образом, чтобы они стали, по словам ряда отставных американских военных, «более пригодными для применения» за счет повышения точности и некоторого снижения разрушительной силы», — цитирует представителя МИД РФ Ульянова РИА Новости.

Он также обратил внимание, что размещение дополнительного числа ядерных боезарядов сверх имеющихся усугубит ситуацию.