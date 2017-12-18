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США руками Киева пытаются втянуть Москву в войну в Донбассе — эксперт
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    США руками Киева пытаются втянуть Москву в войну в Донбассе — эксперт

    16:11  18 Декабря 2017  /обновлено: 19:06  18 Декабря 2017
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    США руками Киева пытаются втянуть Москву в войну в Донбассе — эксперт

    Военнослужащие народных республик Донбасса могут начать наступление по всей линии фронта, заявили в пресс-центре штаба так называемой антитеррористической операции (АТО).

    США руками Киева пытаются втянуть Москву в продолжающуюся в Донбассе войну, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей политолог, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.

    Как сообщают специалисты украинского ведомства, командование народных республик Донбасса якобы «планирует активизировать работу диверсионно-разведывательных групп на военных объектах Вооруженных сил Украины, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры». При этом сотрудники штаба АТО считают, что «агрессивные» планы армии ДНР и ЛНР могут быть связаны с решением Минобороны России отозвать своих офицеров из Совместного центра по координации и контролю режима прекращения огня на юго-востоке Украины (СЦКК). Последние, как сообщили в МИД РФ, выйдут с территории Донбасса 19 декабря.

    Белый дом

    «Но на самом деле именно Киев первым нападет,  и связано это с тем, что США проводят координированную политику по дестабилизации ситуации в Российской Федерации. Сегодня существует определенная доктрина, согласно которой, на протяжении 90 дней, пока идут парламентские или президентские выборы в России, страна является наиболее уязвимой с точки зрения внешней агрессии», — поясняет ситуацию военный аналитик.

    По словам эксперта, «США руками Киева пытаются втянуть Москву в войну в Донбассе». Судаков уверен, что Вашингтону необходимо перебросить украинские вооруженные силы к границам Российской Федерации.

    «И тогда это будет уже не гражданский конфликт в Донбассе, а настоящая, широкомасштабная война, в которую обязательно должна быть втянута Москва. Ведь Владимир Владимирович (Путин — прим. ред.) неоднократно говорил о том, что Россия не сможет остаться в стороне, если наших братьев, русскоязычное население Донбасса будут убивать, сжигать, расстреливать и т.д. Мы вынуждены будем вступиться за них», — продолжает собеседник ФАН.

    Однако если России придется вмешаться в конфликт на Донбассе и защитить мирное население, у Запада, как считает военный эксперт, появится возможность признать Москву «страной-агрессором», который якобы действует против «легитимного» украинского режима.

    Армия Киева готова к наступлению

    «Сейчас этого нет, Москва даже не является стороной конфликта. Это делается только через международную уголовную прокуратуру, в которую Киев еще ни разу не подавал заявлений. Так вот сейчас США заявляют, что Украина пытается отвечать на те вызовы, которые якобы привносит Россия. Но на самом деле — подоплека очень простая: за те 90 дней, которые остаются до выборов, американцы попытаются как можно сильнее насолить Москве. Это может быть война, развязанная на Донбассе, это будут экономические меры, направленные на удушение нашей экономики, это будут новые санкционные списки, это будет попытка международной дискредитации РФ за счет Ирана, сирийского конфликта, северокорейской ядерной программы и т.д.», — говорит Судаков.

    Напомним, вооруженные столкновения на Донбассе начались после кровавого государственного переворота на Украине и массовых выступлений жителей ДНР и ЛНР против этих событий.

    Автор: Сергей Чемеков
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