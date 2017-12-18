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Политика
Инициативная группа выдвинет Путина кандидатом в президенты 26 декабря
Общество
Петербургский бизнесмен претендует на пост президента России
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    Петербургский бизнесмен претендует на пост президента России

    15:53  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:53  18 Декабря 2017
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    Петербургский бизнесмен претендует на пост президента России

    Санкт-Петербург, 18 декабря. Бизнесмен из Петербурга Александр Чухлебов объявил о своем желании баллотироваться в президенты России. Такой информацией поделился председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич.

    «Поступило уведомление от Чухлебова Александра Юрьевича. Он уведомляет Центральную избирательную комиссию о том, что 24 декабря пройдет собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения этого гражданина»,  — заявил Панкевич. 

    Он отметил, что петербургская избирательная комиссия определит своего представителя, который непременно посетит это мероприятие.

    Как следует из информации в открытых источниках, 39-летний Александр Чухлебов занимается предпринимательской деятельности в сфере лесной промышленности. 

    Отметим, 18 декабря в России официально началась избирательная кампания по выборам президента России. Всеобщее голосование жителей России, которое определит, кто станет первым лицом государства, состоится 18 марта будущего года. 

    Автор: Федор Веснин
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