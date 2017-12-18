Петербургский бизнесмен претендует на пост президента России

Санкт-Петербург, 18 декабря. Бизнесмен из Петербурга Александр Чухлебов объявил о своем желании баллотироваться в президенты России. Такой информацией поделился председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич.

«Поступило уведомление от Чухлебова Александра Юрьевича. Он уведомляет Центральную избирательную комиссию о том, что 24 декабря пройдет собрание группы избирателей в поддержку самовыдвижения этого гражданина», — заявил Панкевич.

Он отметил, что петербургская избирательная комиссия определит своего представителя, который непременно посетит это мероприятие.

Как следует из информации в открытых источниках, 39-летний Александр Чухлебов занимается предпринимательской деятельности в сфере лесной промышленности.

Отметим, 18 декабря в России официально началась избирательная кампания по выборам президента России. Всеобщее голосование жителей России, которое определит, кто станет первым лицом государства, состоится 18 марта будущего года.