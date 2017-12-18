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Россия
Стало известно, сколько россиян посмотрели пресс-конференцию Путина
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    Стало известно, сколько россиян посмотрели пресс-конференцию Путина

    18:00  18 Декабря 2017
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    Стало известно, сколько россиян посмотрели пресс-конференцию Путина

    Москва, 18 декабря. Почти семь миллионов россиян посмотрели большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина в прямом эфире, сообщили в исследовательской компании Mediascope.

    Пресс-конференция Путина состоялась 14 декабря. Президент 3 часа 40 минут отвечал на вопросы журналистов. Мероприятие в прямом эфире транслировали Первый канал, «Россия 1» и «Россия 24».

    Стало известно, сколько россиян посмотрели пресс-конференцию Путина

    Как сообщили специалисты Mediascope, по упомянутым трем каналам пресс-конференцию в онлайн-режиме посмотрели 6 миллионов 972 тысячи 662 человека. Для сравнения — в прошлом году пресс-конференцию российского президента посмотрели 6,7 миллиона россиян.

    Ранее Федеральное агентство новостей представило подборку самых ярких выступлений представителей прессы на пресс-конференции президента России.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #пресс-конференция #зрители
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