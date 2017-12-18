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Политика
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Политика
В Совфеде назвали Украину оторванным куском России и сравнили с Ливией
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    В Совфеде назвали Украину оторванным куском России и сравнили с Ливией

    15:41  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:41  18 Декабря 2017
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    В Совфеде отреагировали на попытку Саакашвили взять штурмом Октябрьский дворец в Киеве

    В Совфеде отреагировали на попытку бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили и его сторонников взять штурмом Октябрьский дворец в Киеве. Соответствующее заявление прозвучало в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

    Напомним, в результате стычек протестующих и правоохранителей травмы различной степени тяжести получили более 50 силовиков.

    «Мы слишком серьезно говорим об этих фамилиях, потому что ни Саакашвили, ни так громко называемая украинская власть — это никакие не деятели, не политики, вообще никто. Многие немалое бы отдали, чтобы узнать, с кем [Саакашвили] разговаривал по телефону [во время попытки штурма Октябрьского дворца]. Я уверен, он разговаривал с людьми, очень хорошо говорящими на английском языке. На самом деле, все это разыгранный сценарий. Каждый шаг просчитан, никаких случайностей и стихийных событий не бывает, все давно запланировано», — сказал зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков.

    Парламентарий описал текущую политическую обстановку на Украине не иначе, как «управляемый хаос», и сравнил соседнее государство с Ливией.

    «Никто в Вашингтоне не смотрит на Украину как на государство, как на отдельную страну. Это оторванный кусок России», — заключил Рыбаков.

    Напомним, Михаил Саакашвили организовал бессрочную акцию протеста напротив здания Верховной рады. Кроме того, в Киеве состоялось несколько шествий за «народный импичмент» президента Украины Петра Порошенко.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #саакашвили #политика
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