Донбасс, 18 декабря. Хроника обстрелов Донецкой и Луганской народных республик. Солдаты ВСУ отбирают дома у мирного населения. ОБСЕ потакает украинским СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Киевские силовики расстреливают Донбасс

Утром в воскресенье массированному обстрелу с применением минометов калибром 120 мм подвергся поселок Гольмовский, являющийся передним краем Горловки. Ранения получил мирный житель 1975 года рождения. Под ударом оказался действующий детский сад № 125 «Березка». К счастью, детей в выходной день в здании учреждения не было.

В ходе разбирательства выяснилось, что детский сад обстрелян с позиций 24-го штурмового батальона «Айдар» по приказу его командира М. М. Марченко.

Тем же утром из поселка Верхнеторецкое с позиций 25-й бригады ВСУ по приказу комбрига Олега Зенченко осуществлен прицельный обстрел электроподстанции в поселке Красный Партизан, сообщило оперативное командование ДНР. Поселок обесточен.

На южном направлении 28-я отдельная механизированная бригада ВСУ ночью накрыла артиллерией калибром 122 мм село Петровское, что в ДНР. По окраинам спящего населенного пункта было выпущено 62 снаряда. Минометы 59-й мотопехотной бригады ВСУ в свою очередь «отработали» окрестности Коминтерново, повредив линии электропередач. Часть поселка осталась без света.

Статистика обстрелов

Всего более 450 боеприпасов прилетело по 17 городам и селам ДНР и ЛНР с позиций украинских силовиков за последние 24 часа. По Донецкой республике работала артиллерия калибром 152 мм, минометы и гранатометы. Луганская республика обстреливалась артиллерией калибром 122 мм и минами различного калибра. Киевские силовики нарушили перемирие 31 раз.

Десантники заживо сгорели в БМП

Слабый контроль со стороны командования и недостаточная профессиональная компетентность личного состава 2-й десантно-штурмовой бригады 95-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВСУ привели к очередному трагическому случаю в зоне силовой операции, сообщили ФАН в оперативном командовании ДНР.

В районе прифронтовой Авдеевки, которая находится под управлением киевской администрации, в боевой машине пехоты заживо сгорели двое украинских военнослужащих. Причиной, по предварительной информации, послужило грубое нарушение техники безопасности.

«Горные штурмовики» отбирают дома у населения

В поселке Золотое у линии соприкосновения продолжают фиксировать случаи мародерства и незаконного захвата бойцами 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ домов мирных жителей. Об этом сообщили ФАН в оперативном командовании ЛНР.

По сведениям корреспондента ФАН, счет пострадавших идет на десятки. Более того, пострадавшие от незаконных действий украинских военнослужащих не прекращают попыток добиться справедливости в правоохранительной системе, но, как подтверждают источники луганских военных, на данный момент реакция блюстителей закона отсутствует.

Украинские СМИ «разоблачили фейк сепаратистов»

Телеканал ICTV накануне выдал в эфир сюжет, в котором украинские журналисты якобы разоблачили фейк ДНР. Речь идет об инциденте, произошедшем 5 декабря на западной окраине Донецка, в поселке Трудовские. В результате обстрела со стороны ВСУ ранение лица получил работник коммунальной службы Донецка — водитель мусоровоза. Молодой человек в интервью донецкому телеканалу сообщил, что был ранен пулей украинского снайпера, которая прошла по касательной.

Но в отчете миссии ОБСЕ за 5 декабря, составленном на основании опроса ополченца, дежурившего на блокпосте ДНР неподалеку от места событий, говорится, что коммунальщик получил ранение в результате попадания мины или реактивной гранаты в мусоровоз. Это расхождение (ранение в результате минометного обстрела или снайперского выстрела) и стало поводом для обвинения ДНР в подаче ложной информации.

Как сообщают украинские СМИ, до позиций ВСУ от улицы Амударьинская, где произошел инцидент, расстояние более 3-4 километров, поэтому 82-миллиметровые мины не могли долететь до коммунальной техники. На самом деле, линия разграничения находится в нескольких сотнях метров от данного места, а позиции украинской армии — на расстоянии менее двух километров. Также, как стало известно корреспонденту ФАН, в тот момент минометный обстрел действительно сопровождался снайперским огнем с целью не допустить пожарную технику к месту пожара.

При этом наблюдатели ОБСЕ не удосужились опросить самого пострадавшего, который находился в больнице, был в сознании и даже давал интервью СМИ ДНР. Международники ограничились лишь сообщением о беседе с медработниками больницы, которые ровным счетом ничего не сообщили ОБСЕ о причинах ранения. Поэтому ссылка на отчет ОБСЕ не является убедительным подтверждением того, что донецкая сторона якобы лжет. Факт обстрела со стороны ВСУ украинскими СМИ не опровергнут, а получено ли ранение в результате снайперского выстрела или попадания осколка, на самом деле не так уж и важно.