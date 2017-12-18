ЛНР пресекла попытки Украины внедрить агентов в руководство республики

Москва, 18 декабря. Исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Украина пытается внедрить своих агентов в ЛНР. Он также считает, что со стороны Киева в этом направлении ведется «целенаправленная работа» с целью дестабилизации ситуации в ЛНР.

По его словам, агенты Киева хотели помешать «формированию аппарата управления», а также помешать «более эффективному и быстрому развитию экономики республики».

Чтобы пресечь и нейтрализовать «уже выявленных агентов спецслужб иностранных государств», силовики народной республики приняли необходимые меры.

«На мой взгляд, операции прошли успешно», — добавил Пасечник в интервью «России 24».

Напомним, ранее сообщалось, что действия киевского руководства не позволяют рассчитывать на конструктивный диалог в формате минских соглашений.