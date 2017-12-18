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ЛНР пресекла попытки Украины внедрить агентов в руководство республики
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    ЛНР пресекла попытки Украины внедрить агентов в руководство республики

    16:08  18 Декабря 2017  /обновлено: 16:08  18 Декабря 2017
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    ЛНР пресекла попытки Украины внедрить агентов в руководство республики

    Москва, 18 декабря. Исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что Украина пытается внедрить своих агентов в ЛНР. Он также считает, что со стороны Киева в этом направлении ведется «целенаправленная работа» с целью дестабилизации ситуации в ЛНР.

    По его словам, агенты Киева хотели помешать «формированию аппарата управления», а также помешать «более эффективному и быстрому развитию экономики республики».

    Чтобы пресечь и нейтрализовать «уже выявленных агентов спецслужб иностранных государств», силовики народной республики приняли необходимые меры.

    «На мой взгляд, операции прошли успешно», — добавил Пасечник в интервью «России 24».

    Напомним, ранее сообщалось, что действия киевского руководства не позволяют рассчитывать на конструктивный диалог в формате минских соглашений.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #донбасс #украина #лнр
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