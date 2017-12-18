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Украина
Экс-генерал ВСУ хочет засудить Турчинова, Яценюка и других политиков за «потерю» Крыма
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    Экс-генерал ВСУ хочет засудить Турчинова, Яценюка и других политиков за «потерю» Крыма

    15:55  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:55  18 Декабря 2017
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    Экс-генерал ВСУ хочет засудить Турчинова, Яценюка и других политиков за «потерю» Крыма

    Винница, 18 декабря. Бывший военный комиссар Винницкой области, генерал-майор Павел Дисяк, воевавший в так называемой АТО, планирует в суде доказать вину украинских политиков из-за «утраты Крыма». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

    Он сообщил, что собирал материалы и документы на протяжении весны и лета текущего года, а подробный отчет передал в Службу безопасности Украины (СБУ).

    Экс-генерал ВСУ хочет засудить Турчинова, Яценюка и других политиков за «потерю» Крыма

    «Уголовное дело по закону должна было быть зарегистрировано в тот же день. Однако мне пришлось пройти весь грубый путь противодействия, а потому только по решению суда дело было зарегистрировано в прошлом месяце...», — отметил он, уточнив, что до сегодняшнего дня сотрудники ведомства с ним так и не связывались.

    Экс-военком настаивает на расследовании в отношении секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, экс-премьера Украины Арсения Яценюка, спикера Рады Андрея Парубия, экс-главы СБУ Валентина Наливайченко и многих других украинских политиков.

    Экс-генерал ВСУ хочет засудить Турчинова, Яценюка и других политиков за «потерю» Крыма

    Свои доводы и аргументы Дисяк привел в Facebook, пройдясь по каждому из политиков отдельно. 

    Напомним, Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по результатам которого более 96% жителей Крыма и Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

    Автор: Дана Балан
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