Экс-генерал ВСУ хочет засудить Турчинова, Яценюка и других политиков за «потерю» Крыма

Винница, 18 декабря. Бывший военный комиссар Винницкой области, генерал-майор Павел Дисяк, воевавший в так называемой АТО, планирует в суде доказать вину украинских политиков из-за «утраты Крыма». Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он сообщил, что собирал материалы и документы на протяжении весны и лета текущего года, а подробный отчет передал в Службу безопасности Украины (СБУ).

«Уголовное дело по закону должна было быть зарегистрировано в тот же день. Однако мне пришлось пройти весь грубый путь противодействия, а потому только по решению суда дело было зарегистрировано в прошлом месяце...», — отметил он, уточнив, что до сегодняшнего дня сотрудники ведомства с ним так и не связывались.

Экс-военком настаивает на расследовании в отношении секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, экс-премьера Украины Арсения Яценюка, спикера Рады Андрея Парубия, экс-главы СБУ Валентина Наливайченко и многих других украинских политиков.

Свои доводы и аргументы Дисяк привел в Facebook, пройдясь по каждому из политиков отдельно.

Напомним, Крым стал частью Российской Федерации в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, по результатам которого более 96% жителей Крыма и Севастополя высказались за воссоединение с Россией.