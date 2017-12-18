Депутат Береза объяснил, как Киев должен «угомонить» Саакашвили

Киев, 18 декабря. Внефракционный депутат Верховной рады Борислав Береза отреагировал на попытки сторонников Михаила Саакашвили взять штурмом Октябрьский дворец в Киеве, заявив, что украинским властям нужно доказать, что они «все еще существуют» и «угомонить» опального политика.

По его мнению, Саакашвили организует протесты, действуя по принципу цель оправдывает средства. «Если власть в Украине еще существует, то должна себя четко позиционировать именно так», — заявил он в комментарии «Обозревателю». Иными словами, как полагает депутат, власть должна показать Саакашвили, кто здесь главный.

Экс-губернатор Одессы тем временем «своими действиями продемонстрировал, что ни одна государственная институция в Украине толком не работает», убежден Береза. Кроме того, он подчеркнул, что «Саакашвили провоцирует на эскалацию насилия все общество» Отметим, что сам Саакашвили пытался отвергнуть свою причастность к попыткам штурма Октябрьского дворца, заявив, что его «брали» люди в балаклавах.

Однако позже в сети появилось видео, на котором лидер «Руху нових сил» призывает сторонников идти на штурм.

О том, что Киеву следует вести себя жестко и сохранять «монополию на насилие в обществе» ранее заявил украинский политолог Михаил Павлив.

«Применение насилия в общественных целях и ради общественного блага — это и есть смысл государства как такового. В противном случае оно просто не нужно», — считает эксперт. Кроме того, Павлив сказал, что насилие нужно властям, чтобы «всех ставить в рамки некоего общественного договора».