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Украина
Депутат Береза объяснил, как Киев должен «угомонить» Саакашвили
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    Депутат Береза объяснил, как Киев должен «угомонить» Саакашвили

    15:32  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:33  18 Декабря 2017
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    Покажите, кто здесь главный: депутат Береза объяснил, как Киев должен «угомонить» Саакашвили

    Киев, 18 декабря. Внефракционный депутат Верховной рады Борислав Береза отреагировал на попытки сторонников Михаила Саакашвили взять штурмом Октябрьский дворец в Киеве, заявив, что украинским властям нужно доказать, что они «все еще существуют» и «угомонить» опального политика.

    По его мнению, Саакашвили организует протесты, действуя по принципу цель оправдывает средства. «Если власть в Украине еще существует, то должна себя четко позиционировать именно так», — заявил он в комментарии «Обозревателю». Иными словами, как полагает депутат, власть должна показать Саакашвили, кто здесь главный.

    Экс-губернатор Одессы тем временем «своими действиями продемонстрировал, что ни одна государственная институция в Украине толком не работает», убежден Береза. Кроме того, он подчеркнул, что «Саакашвили провоцирует на эскалацию насилия все общество» Отметим, что сам Саакашвили пытался отвергнуть свою причастность к попыткам  штурма Октябрьского дворца, заявив, что его «брали» люди в балаклавах.

    Однако позже в сети появилось видео, на котором лидер «Руху нових сил» призывает сторонников идти на штурм.

    О том, что Киеву следует вести себя жестко и сохранять «монополию на насилие в обществе» ранее заявил украинский политолог Михаил Павлив. 

    «Применение насилия в общественных целях и ради общественного блага — это и есть смысл государства как такового. В противном случае оно просто не нужно», — считает эксперт. Кроме того, Павлив сказал, что насилие нужно властям, чтобы «всех ставить в рамки некоего общественного договора».

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #саакашвили #рада #протесты #насилие #береза
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