Ответ будет жестким и сильным: эксперт рассказал, почему РФ выходит из СЦКК

Россия прекращает на территории Донбасса деятельность в рамках Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По информации российского министерства иностранных дел, дальнейшая работа представителей ВС РФ в СЦКК стала невозможной из-за позиции украинской стороны, которая «сознательно создавала для входящих в его состав наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей».

«19 декабря 2017 года входящие в состав Центра российские офицеры покинут территорию Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, в МИД России отметили, что попытки решить проблему на двустороннем уровне, в «нормандском формате» или на площадке минской контактной группы не имели успеха. Напомним, что СЦКК был создан в рамках минских соглашений.

Тревожный звонок для Киева

Кандидат исторических наук, президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин прокомментировал ФАН прекращение России в рамках СЦКК.

«Отзыв российских офицеров из состава миссии — это не то, что тревожный звонок для Киева, это знак того, что ситуация в Донбассе изменится в ближайшее время. И явно не в украинскую сторону. Украинская сторона должна была создать все необходимые условия для работы российских офицеров. Но что они сделали? И здесь можно вполне разделить позицию Сергея Лаврова. Да и киевским властям пора сказать: вы осознаете последствия? А они могут быть более чем плачевными», — пояснил Антон Бредихин.

По словам эксперта, отсутствие российской миссии замораживает формат работы центра, уничтожая его эффективность. Будущего у данной структуры уже не будет.

«В то же время выход России из числа наблюдателей способен развязать руки руководству Донецкой и Луганской народных республик. Этого Киев почему-то не способен понять, а наоборот создает все новые проблемы для российских граждан. Немаловажно, что данные события проходят во время активного обсуждения инициативы о вводе миротворческого контингента в Донбасс. Видимо, здесь украинской стороне придется смириться и принять то, что миротворцами будут российские военные. Те, кому они сегодня не дают нормально работать. А в случае начала наступления украинской армии уже не будет молчащих орудий Донбасса. Ответ будет жестким и сильным, а каким, в Киеве скоро услышат и почувствуют», — резюмировал Антон Бредихин.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что крайне обеспокоен ситуацией, которая сложилась вокруг СЦКК. По его словам, президент Украины Петр Порошенко пытается саботировать работу этой структуры.

«Опасная ситуация сложилась вокруг Совместного центра контроля и координации. Украинская сторона, конкретно лично президент Украины Порошенко, выступив в 2014 г. инициатором создания такого Центра, сегодня делает все, чтобы поставить российских офицеров в его составе в невыносимые условия, выдвигая в их адрес неприемлемые требования, и чтобы сам Центр прекратил свое существование», — сказал Лавров.

В то же время первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич выразил уверенность, что украинские власти подумают, что у них развязаны руки. Он не исключил, что с учетом поставки летального оружия США и Канадой Вооруженные силы Украины могут начать наступление в Донбассе.