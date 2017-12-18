Сирийская армия отбила крупную атаку боевиков ИГ на востоке провинции Хомс

Дамаск, 18 декабря. Правительственные силы Сирии отбили крупную атаку боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в районе нефтенасосной станции на границе провинций Дейр-эз-Зор и Хомс. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars News.

По данным агентства, подразделения правительственных сил Сирии, дислоцированные на границе Дейр-эз-Зора с провинцией Хомс, отбили крупную атаку террористов ИГ. В результате столкновений бойцы сирийской армии уничтожили несколько десятков боевиков ИГ.

При этом 13 декабря боевики ИГ предприняли попытку атаки на позиции правительственных сил Сирии к северу от города Абу-Кемаль на юго-востоке Дейр-эз-Зора. В ходе атаки бойцам сирийской армии удалось уничтожить несколько заминированных автомобилей боевиков, а также ликвидировать несколько десятков террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.