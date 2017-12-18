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Россия
Пенсионный фонд не нашел в России бедных пенсионеров
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    Пенсионный фонд не нашел в России бедных пенсионеров

    15:22  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:54  18 Декабря 2017
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    Пенсионный фонд не нашел в России бедных пенсионеров

    Москва, 18 декабря. В России нет пенсионеров, чей доход был бы ниже прожиточного минимума, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

    В Пенсионном фонде заявили, что бедных пенсионеров в стране нет.

    «В Российской Федерации нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности: нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания», — констатировали в пресс-службе ведомства.

    Кроме того, в Пенсионном фонде обратили внимание, что все неработающие пенсионеры получают социальную доплату. 

    По данным ведомства, в этом году федеральную социальную доплату к пенсии получали 3,9 миллиона человек.

    Пенсионный фонд не нашел в России бедных пенсионеров

    Ранее глава Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов обратил внимание, что пенсии неработающих пенсионеров к 2020 году вырастут до 15,5 тысяч рублей. Размер средней страховой пенсии в 2018 году будет составлять 14,3 тысяч рублей.

    Автор: Катерина Тимошенская
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