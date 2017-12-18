Пенсионный фонд не нашел в России бедных пенсионеров

Москва, 18 декабря. В России нет пенсионеров, чей доход был бы ниже прожиточного минимума, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда России.

В Пенсионном фонде заявили, что бедных пенсионеров в стране нет.

«В Российской Федерации нет пенсионеров, находящихся за чертой бедности: нет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе проживания», — констатировали в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в Пенсионном фонде обратили внимание, что все неработающие пенсионеры получают социальную доплату.

По данным ведомства, в этом году федеральную социальную доплату к пенсии получали 3,9 миллиона человек.

Ранее глава Пенсионного фонда Российской Федерации Антон Дроздов обратил внимание, что пенсии неработающих пенсионеров к 2020 году вырастут до 15,5 тысяч рублей. Размер средней страховой пенсии в 2018 году будет составлять 14,3 тысяч рублей.