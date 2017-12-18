Сирия: Рогозин провел совещание на авиабазе «Хмеймим»

Москва, 18 декабря. Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин в ходе визита в Сирию посетил авиабазу «Хмеймим», провел там совещание, посвященное практике боевого применения российских вооружений.

В сирийской столице Рогозин обсудил с главой Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом послевоенное восстановление экономической ситуации в САР.

Отмечается, что также вице-премьер прибыл с визитом на российскую авиабазу «Хмеймим», где провел совещание, посвященное практическим основам боевого применения российских вооружений, передает «РИА Новости».

«Я провел серьезное большое совещание с пилотами и с техниками, которые наблюдают, как применялось наше вооружение и какие доработки потребуются нашей технике, чтобы она стала еще более модернизированной», — подчеркнул он.

Ранее эксперт объяснил, как авиабаза «Хмеймим» увеличит роль Российской Федерации на Ближнем Востоке.