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Сирия: Рогозин провел совещание на авиабазе «Хмеймим»
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    Сирия: Рогозин провел совещание на авиабазе «Хмеймим»

    15:06  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:17  18 Декабря 2017
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    Сирия: Рогозин провел совещание на авиабазе «Хмеймим»

    Москва, 18 декабря. Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин в ходе визита в Сирию посетил авиабазу «Хмеймим», провел там совещание, посвященное практике боевого применения российских вооружений.

    В сирийской столице Рогозин обсудил с главой Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом послевоенное восстановление экономической ситуации в САР. 

    Сирия: Рогозин провел совещание на авиабазе «Хмеймим»

    Отмечается, что также вице-премьер прибыл с визитом на российскую авиабазу «Хмеймим», где провел совещание, посвященное практическим основам боевого применения российских вооружений, передает «РИА Новости».

    «Я провел серьезное большое совещание с пилотами и с техниками, которые наблюдают, как применялось наше вооружение и какие доработки потребуются нашей технике, чтобы она стала еще более модернизированной», — подчеркнул он. 

    Сирия: Рогозин провел совещание на авиабазе «Хмеймим»

    Ранее эксперт объяснил, как авиабаза «Хмеймим» увеличит роль Российской Федерации на Ближнем Востоке.

    Автор: Дана Балан
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