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Политика
Терроризм в Сирии существует благодаря поддержке Запада — Асад
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    Терроризм в Сирии существует благодаря поддержке Запада — Асад

    15:03  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:26  18 Декабря 2017
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    Терроризм в Сирии существует благодаря поддержке Запада — Асад

    Дамаск, 18 декабря. Терроризм в Сирии существует благодаря поддержке западных стран, заявил в понедельник президент САР Башар Асад. Он подчеркнул, что одной из главных проблем страны является террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра»1.

    «Но нам необходимо понять, что когда концентрируют внимание только на, то эта попытка рассредоточить внимание от того, что терроризм еще существует при поддержке Запада. Во главе этого террора как раз находится «Ан-Нусра», — подчеркнул он.

    Сирийский лидер подчеркнул, что война в арабской республике не закончится, пока не будет ликвидирован последний террорист, не важно, к какой группировке он относится. Напомним, что террористические организации «Исламское государство»1 (ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра» официально запрещены в России. Ранее российские власти обвиняли США в том, что они содействуют боевикам в Сирии, защищая их от ударов сирийской армии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #сирия #асад #терроризм #ан-нусра #запад
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