Асад назвал главные темы Конгресса национального диалога Сирии в Сочи 

Дамаск, 18 декабря. Президент Сирии Башар Асад считает конституцию и выборы в стране главными темами Конгресса национального диалога САР в Сочи.

Асад отметил, что темы Конгресса национального диалога Сирии в Сочи уже определены. Он также отметил, какие из них будут главными.

«Эти темы обсуждения — конституция, выборы, — констатировал сирийский лидер. — Есть разговор о роли ООН. Так что много тем будет обсуждено на этой конференции. Ее тематика безгранична».

Он также подчеркнул, что участники получат возможность обсудить на встрече в Сочи любые вопросы.

«Но все равно, мы сейчас можем только предварительно говорить об этих вещах, — обратил внимание Асад. — Поэтому в полной мере об отличии конференций в Сочи и Женеве можно будет сказать только после завершения ее организации».

Ранее президент Сирии назвал «пустыми» обвинения в срыве последнего раунда переговоров, прошедшего в Женеве.