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Асад назвал главные темы Конгресса национального диалога Сирии в Сочи 
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    Асад назвал главные темы Конгресса национального диалога Сирии в Сочи 

    14:59  18 Декабря 2017  /обновлено: 16:13  18 Декабря 2017
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    Асад назвал главные темы Конгресса национального диалога Сирии в Сочи 

    Дамаск, 18 декабря. Президент Сирии Башар Асад считает конституцию и выборы в стране главными темами Конгресса национального диалога САР в Сочи.

    Асад отметил, что темы Конгресса национального диалога Сирии в Сочи уже определены. Он также отметил, какие из них будут главными.

    «Эти темы обсуждения — конституция, выборы, — констатировал сирийский лидер. — Есть разговор о роли ООН. Так что много тем будет обсуждено на этой конференции. Ее тематика безгранична».

    Асад назвал главные темы Конгресса национального диалога Сирии в Сочи 

    Он также подчеркнул, что участники получат возможность обсудить на встрече в Сочи любые вопросы. 

    «Но все равно, мы сейчас можем только предварительно говорить об этих вещах, — обратил внимание Асад. — Поэтому в полной мере об отличии конференций в Сочи и Женеве можно будет сказать только после завершения ее организации».

    Ранее президент Сирии назвал «пустыми» обвинения в срыве последнего раунда переговоров, прошедшего в Женеве.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #сирия #асад #сочи #конгресс национального диалога #темы
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