Украинские политики назвали главное отличие «Михомайдана» от событий 2013 года

В программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» пытались найти ответ на вопрос, почему в конце 2013 года участникам Майдана разрешали захватывать здания, а вчерашняя попытка захвата Октябрьского дворца сторонниками Михаила Саакашвили была резко осуждена не только официальными властями Киева, но и послами Канады и Великобритании на Украине.

Вадим Трюхан, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины», считает, что происходящее сегодня в его стране — это «нормальный демократический процесс».

«Суть происходящего заключается в том, что огромное количество людей на Украине не довольны тем, как действует сейчас власть, президент Порошенко, правительство, верховный совет. И люди выходят еженедельно по воскресеньям на так называемые марши, чтобы показать свою неудовлетворенность действиями власти. Но вчера был особый случай, вчера была сделана очень серьезная ошибка. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, стоя на Майдане, по сути, призвал людей идти в Жовтневий палац (Октябрьский дворец. — Прим. ред.). Там не было слова «захват», но были слова о том, чтобы идти в Жовтневий палац и делать там штаб координационного совета протеста. На самом деле, если нужно сделать где-то штаб, нужно заключить договор аренды с собственником помещений, нельзя призывать наэлектризованные массы людей идти туда, не знаю куда, и делать то, не знаю что», — сказал Вадим Трюхан, напомнив, что украинская полиция возбудила два уголовных дела по факту попытки захватить здание и по факту причинения вреда здоровью десяткам сотрудников правоохранительных органов, которые пытались этот захват остановить.

«Почему в ваш прошлый Майдан захватывать здания было можно, а сейчас — нет?» — поинтересовалась ведущая программы Ольга Скабеева.

«Когда начиналась революция достоинства, сразу никто ничего не захватывал. Но когда власть утратила доверие, люди зашли в Киевскую администрацию, Жовтневий палац, потом в Дом профсоюзов и так далее. Тогда были основания для людей, а сейчас — нет», — ответил украинец.

Украинский политик Елена Бережная, возглавляющая Институт правовой политики и социальной защиты, а также антифашистскую правозащитную лигу, объяснила, в чем заключается главное отличие.