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Украина
Украинские политики назвали главное отличие «Михомайдана» от событий 2013 года
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    Украинские политики назвали главное отличие «Михомайдана» от событий 2013 года

    15:10  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:40  18 Декабря 2017
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    «Почему в прошлый Майдан захватывать здания было можно, а сейчас — нет?»: украинцы назвали отличие протеста Саакашвили

    В программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» пытались найти ответ на вопрос, почему в конце 2013 года участникам Майдана разрешали захватывать здания, а вчерашняя попытка захвата Октябрьского дворца сторонниками Михаила Саакашвили была резко осуждена не только официальными властями Киева, но и послами Канады и Великобритании на Украине.

    Вадим Трюхан, председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины», считает, что происходящее сегодня в его стране — это «нормальный демократический процесс».

    «Суть происходящего заключается в том, что огромное количество людей на Украине не довольны тем, как действует сейчас власть, президент Порошенко, правительство, верховный совет. И люди выходят еженедельно по воскресеньям на так называемые марши, чтобы показать свою неудовлетворенность действиями власти. Но вчера был особый случай, вчера была сделана очень серьезная ошибка. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, стоя на Майдане, по сути, призвал людей идти в Жовтневий палац (Октябрьский дворец. — Прим. ред.). Там не было слова «захват», но были слова о том, чтобы идти в Жовтневий палац и делать там штаб координационного совета протеста. На самом деле, если нужно сделать где-то штаб, нужно заключить договор аренды с собственником помещений, нельзя призывать наэлектризованные массы людей идти туда, не знаю куда, и делать то, не знаю что», — сказал Вадим Трюхан, напомнив, что украинская полиция возбудила два уголовных дела по факту попытки захватить здание и по факту причинения вреда здоровью десяткам сотрудников правоохранительных органов, которые пытались этот захват остановить.

    Украинский политолог Вадим Трюхан

    «Почему в ваш прошлый Майдан захватывать здания было можно, а сейчас — нет?» — поинтересовалась ведущая программы Ольга Скабеева.

    «Когда начиналась революция достоинства, сразу никто ничего не захватывал. Но когда власть утратила доверие, люди зашли в Киевскую администрацию, Жовтневий палац, потом в Дом профсоюзов и так далее. Тогда были основания для людей, а сейчас — нет», — ответил украинец.

    Украинский политик Елена Бережная, возглавляющая Институт правовой политики и социальной защиты, а также антифашистскую правозащитную лигу, объяснила, в чем заключается главное отличие.

    «Отличие от «Михомайдана» только в том, что в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2013 года, когда одновременно были захвачены Дом профсоюзов и Киевская администрация, сценарий был согласован с Госдепом и посольством США на Украине, а вчерашние события не согласовывались с ними. Сценарий, который проводит Демократическая партия США, чтобы расшатать ситуацию на Украине через Саакашвили, не предусматривал на данном этапе такой государственный переворот. Ждут событий и договариваются с действующей на данный момент антинародной властью на Украине. Вот и все отличие», — считает Елена Бережная.

    Украинский политик Елена Бережная

    Автор: Марина Степанова
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    #украина #саакашвили #вадим трюхан #михомайдан #елена бережная
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