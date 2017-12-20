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Сирия: долину Хомса Вади аль-Насара и замок Крак-де-Шевалье снова сделают центром туризма
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    Сирия: долину Хомса Вади аль-Насара и замок Крак-де-Шевалье снова сделают центром туризма

    8:00  20 Декабря 2017
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    Сирия: долину Хомса Вади аль-Насара и замок Крак-де-Шевалье снова сделают центром туризма

    Хомс, 18 декабря. Министры туризма, торговли и здоровья САР посетили долину Вади аль-Насара в западной части провинции Хомс, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

    После возвращения безопасности в освобожденный Сирийской арабской армией (САА) район Вади аль-Насара, что в западной части провинции Хомс и крепости, которую терроризировали боевики, правительство решило начать масштабное восстановление инфраструктуры территорий.

    Сирийское правительство приступило к реализации проектов по развитию туристической и инвестиционной программы района, включив в них историческую крепость крестоносцев Крак-де-Шевалье, расположенную в долине. Осмотр территории и обсуждения проекта проходили в присутствии министра туризма Бишра Рияда Языджи, министр торговли и защиты прав потребителей доктора Абдаллы Аль-Гарби и министра здравоохранения Низара Вахба Аль-Языджи под прицелом репортеров.

    11 Фото.
    11 Фотографий

    Эту часть провинции Хомс решено превратить в туристическую зону с рядом объектов. Всю картину дополняла бы потрясающе красивая природа этого зеленого района. Работа будет идти в рамках проекта реконструкции Сирии.

    Сирийский Крак-де-Шевалье считается лучшим из сохранившихся замков крестоносцев в мире. Строение когда-то принадлежало ордену иоаннитов. Крепость находится к востоку от ливанского Триполи на вершине утеса высотой 650 метров. Неподалеку находится дорога, которая ведет из Антиохии к Бейруту и Средиземному морю.

    Вади аль-Насара, или «Долина христиан», — это район в западной части Сирии, близкий границе с Ливаном. Большинство людей в этом районе — восточные православные христиане. Вади аль-Насара был популярным туристическим объектом до начала войны в Сирии. В долине расположены 29 населенных пунктов.

    Автор: Мохамад Жабруа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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