«Сирия — моя Родина»: к годовщине освобождения Алеппо для сирийских курдов организовали праздник

Алеппо, 18 декабря. Праздничный концерт по случаю годовщины дня освобождения Алеппо прошел для сирийских курдов, которые наравне с правительственными войсками боролись против боевиков, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Мероприятие с национальными песнями, плясками и народным фольклором было организовано сирийскими курдами в Алеппо. Лозунгом вечера стала фраза «Сирия — моя Родина». Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, на большом экране гостям показали патриотический ролик, главным героем которого был президент Сирии Башар Асада. Видеоряд, состоящий из фото сирийского лидера, сопровождался песней. Позднее исполнитель и сам стал героем видеоролика.

Зрителям показали документальный короткометражный фильм, который вобрал в себя кадры уничтоженных городов и сел, уничтоженных террористами. Также в ленту вошли кадры с социальными обычаями и народным фольклором сирийских курдов, которые воплощают любовь и принадлежность к Сирии. Все это сопровождалось детскими стихами. На сцене выступили музыканты, исполняющие национальные песни, а девушки в зале с радостью пританцовывали под арабские ритмы.

Этот фестиваль показывает, что сирийские курды являются неотъемлемой частью национальной социальной структуры во всех спектрах. Кроме того, они плечом к плечу с Сирийской арабской армией (САА) сражались против терроризма, против заговоров и агрессии со стороны США и Турции.

Рашин Рашид, один из организаторов праздника, отметил, что это событие совпало с первой годовщиной «победы над силами зла и освобождением города Алеппо от террористов».

Адвокат Салах Канджо (также один из организаторов) призвал весь сирийский народ встать на защиту героев Сирийской арабской армии против сил зла и агрессии, и работать на одной стороне, чтобы защитить сирийский национальный суверенитет, сохранить жизни и восстановить конституцию.

«Это событие дает возможность показать всему миру единство сирийского народа и крови, и встать с Сирийской арабской армии, ее победы в борьбе с терроризмом, защиту родной земли, уважение к Конституции САР, женщинам и детям», — сказала Фатима Мухаммед.

Освобождение административного центра провинции Алеппо ознаменовала операция под кодовым названием «Заря победы». После нескольких лет осады сирийским военным все же удалось выбить из столицы провинции боевиков. Уже к полудню 29 ноября 2016 года была освобождена большая часть территории восточного Алеппо. 30 ноября военные освободили район Шейх-Саид. 13 декабря сирийские военные совместно с союзниками начали зачистку квартала Салахеддин — последней «крепости» боевиков. Восточная часть была полностью избавлена от экстремистов 16 декабря. Отряд Международного противоминного центра Вооруженных Сил РФ параллельно занимался разминированием освобожденных районов Алеппо. 22 декабря отряды САА полностью освободили крупнейший в Сирии город.