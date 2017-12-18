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Новости Сирии
Асад объяснил, когда можно будет говорить об окончании войны в Сирии
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    Асад объяснил, когда можно будет говорить об окончании войны в Сирии

    14:52  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:26  18 Декабря 2017
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    Говорить о том, что война в Сирии окончена, пока нереально — Асад

    Дамаск, 18 декабря. Говорить о том, что война в Сирии окончена, пока нереально, заявил президент Арабской республики Башар Асад. При этом сирийский лидер отметил, что концом важного этапа этой войны и большой победой стало практически полное уничтожение террористической группировки ИГ1.

    «Говорить о том, что война окончена, пока нереально, — заявил Асад журналистам. — Мы до сих пор находимся в состоянии войны».

    Асад также указал на то, что терроризм не ограничивается одним лишь ИГ. По его словам, реально сказать о победе в САР можно будет только после того, как будет «ликвидирован последний террорист в Сирии без учета названия», передает РИА Новости.

    «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #асад
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