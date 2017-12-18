Асад назвал условие участия ООН в урегулировании конфликта в Сирии

Дамаск, 18 декабря. Президент Сирии Башар Асад выступил с заявлением о роли ООН в урегулировании конфликта в арабской республике.

«Дамаск приветствует роль ООН в сирийском урегулировании, но лишь при условии, если организация будет исходить из суверенитета Сирии», — подчеркнул он.

Асад особо подчеркнул, что если представители ООН намерены сыграть какую-либо роль в выборах в САР, то эта роль должна основываться на уставе ООН, основанный на уважении суверенитета Сирии и праве ее народа на самоопределение. Именно в связи с этим, по его словам «любая роль ООН» не вызывает волнения Дамаска. «Мы даже можем сказать, что мы приветствуем любую роль ООН. Но с одним условием. Чтобы эта роль исходила из суверенитета Сирии. Всё, что находится за рамками этого условия, будет отклонено. Важно, чтобы эта речь была ясна сейчас и в будущем», — подчеркнул он.