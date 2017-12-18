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Асад назвал условие участия ООН в урегулировании конфликта в Сирии
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    Асад назвал условие участия ООН в урегулировании конфликта в Сирии

    14:54  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:27  18 Декабря 2017
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    Асад назвал условие участия ООН в урегулировании конфликта в Сирии

    Дамаск, 18 декабря.  Президент Сирии Башар Асад выступил с заявлением о роли ООН в урегулировании конфликта в арабской республике.

    «Дамаск приветствует роль ООН в сирийском урегулировании, но лишь при условии, если организация будет исходить из суверенитета Сирии», — подчеркнул он.

    Асад особо подчеркнул, что если  представители ООН намерены сыграть какую-либо роль в выборах в САР, то эта роль должна основываться на уставе ООН, основанный на уважении суверенитета Сирии и праве ее народа на самоопределение. Именно в связи с этим, по его словам «любая роль ООН»  не вызывает волнения Дамаска. «Мы даже можем сказать, что мы приветствуем любую роль ООН. Но с одним условием. Чтобы эта роль исходила из суверенитета Сирии. Всё, что находится за рамками этого условия, будет отклонено. Важно, чтобы эта речь была ясна сейчас и в будущем», — подчеркнул он.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #оон #асад
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