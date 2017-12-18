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Политика
США обвинили Россию и Китай в ведении информационной войны
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    США обвинили Россию и Китай в ведении информационной войны

    15:00  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:00  18 Декабря 2017
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    США обвинили Россию и Китай в ведении информационной войны

    Вашингтон, 18 декабря. В Белом доме считают, что Китай и Россия применяют средства информационной войны. Об этом в воскресенье, 17 декабря, заявил высокопоставленный представитель администрации США.

    Таким образом чиновник ответил на вопрос, будет ли новая стратегия национальной безопасности США включать упоминание о так называемом вмешательстве РФ в выборы президента.

    «Мы говорим о том, как противники всегда, в особенности в последние годы, использовали информационную войну, политическую войну — это Китай, Россия, террористы-джихадисты», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

    Напомним, что ФБР ведет расследование предполагаемого вмешательства российской стороны в американские выборы, прошедшие в 2016 году. Кроме того, ведет расследование предполагаемой возможных связей президента США Дональда Трампа с Москвой.

    США обвинили Россию и Китай в ведении информационной войны

    Россия многократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы президентов в разных странах, в том числе и в США. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал их «голословными».

    Автор: Дима Оленин
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    #россия #сша #китай #белый дом
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