США обвинили Россию и Китай в ведении информационной войны

Вашингтон, 18 декабря. В Белом доме считают, что Китай и Россия применяют средства информационной войны. Об этом в воскресенье, 17 декабря, заявил высокопоставленный представитель администрации США.

Таким образом чиновник ответил на вопрос, будет ли новая стратегия национальной безопасности США включать упоминание о так называемом вмешательстве РФ в выборы президента.

«Мы говорим о том, как противники всегда, в особенности в последние годы, использовали информационную войну, политическую войну — это Китай, Россия, террористы-джихадисты», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Напомним, что ФБР ведет расследование предполагаемого вмешательства российской стороны в американские выборы, прошедшие в 2016 году. Кроме того, ведет расследование предполагаемой возможных связей президента США Дональда Трампа с Москвой.

Россия многократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы президентов в разных странах, в том числе и в США. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал их «голословными».