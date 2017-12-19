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Сирия: христиане провинции Хама готовятся к празднованию Рождества и Нового года
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    Сирия: христиане провинции Хама готовятся к празднованию Рождества и Нового года

    12:00  19 Декабря 2017  /обновлено: 12:23  19 Декабря 2017
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    Сирия: христиане провинции Хама готовятся к празднованию Рождества и Нового года

    Хама, 18 декабря. Христиане провинции Хама активно готовятся к празднованию Рождества и Нового года. Жители Скальбии, вместе с духовенством осветили рождественскую елку, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

    Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, праздничное мероприятие сопровождалось шествием оркестра и традиционными рождественскими мелодиями. В атмосфере любви, радости и сплоченности многие сирийские семьи ждали момента, чтобы зажечь огни рождественского дерева и спеть самые красивые песни, в том числе «Святую ночь».

    «Хочу поздравить всю Сирию с праздником. Очень надеюсь, что кризис закончится, уже пора. Всех с праздником!», — поздравил сирийцев один из мужчин.

    «Мы сегодня празднуем Рождество! Всех с праздником и нашу родину-Сирию тоже, — поздравляет местная жительница. Как видите, все вокруг очень красиво и празднично. И дай бог, чтобы радость пришла к каждому в Сирии».

    Сирийские христиане провели праздничные мероприятия в традиционных рождественских цветах и украшениях. Эта атмосфера останется с ними на фотографиях с праздника. После освещения священнослужителями рождественского дерева, огни под громкие радостные крики людей были зажжены. Символы Рождества — Санта Клаус и его гномы, также заняли свои праздничные места. Для детей на площади организовали специальную зону с играми и сюрпризами.

    «Хочу поздравить всех, кто меня слышит, с праздником. Дай Бог, чтобы этот год был хорошим и для всех нас и для Сирии. Победа уже почти у нас в руках. Да сохранит Аллах нашего президента Башара Асада», — говорит еще один из местных жителей.

    По словам сирийца, с которым удалось пообщаться корреспонденту ФАН, зима — одно из самых красивых времен года. Он не нашел лучшего места, чем город Скальбия, чтобы провести праздники. Он также рассказал, что украшения меняются каждый год. 

    «Лучше праздников нет! Праздничная елка и все присутствующие делают этот день особенным. День, который пришел к нам после кризиса и всех нас порадовал. С праздником вас!», — поздравляет всех третий собеседник.

    Люди направили свои молитвы Всевышнему и призвали его убрать нависшее над Сирией облако войны. Также жители поблагодарили дружественный русский народ и Вооруженные силы за помощь и поддержку в восстановлении мира и борьбу с терроризмом.

    Сирия: христиане провинции Хама готовятся к празднованию Рождества и Нового года

    Автор: Аоус Сулайман
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #хама #война #скальбия #ождество
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