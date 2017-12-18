Голосуй, где хочешь: какие изменения ждут россиян на президентских выборах-2018

В России официально стартовала предвыборная президентская кампания. Ровно через три месяца жители страны выберут президента, а пока во всех городах запустилась масштабная работа по подготовке к избирательному процессу. Кварк-коды, голосование по месту нахождения в день выборов, трансляция, обработки протоколов в интернете — что нового будет на этих президентских выборах в Петербурге, узнал корреспондент Федерального агентства новостей.

В Санкт-Петербурге право проголосовать есть у почти четырех миллионов горожан (3 812 089 человек, по данным петербургской избирательной комиссии на 1 июля 2017 года). К президентским выборам — важнейшему событию в политической жизни страны — город обучает председателей и секретарей избирательных участков, тестирует технологию работы с кварк-кодами, закупает новое оборудование, переносит места для голосования со вторых этажей на первые для удобства инвалидов, вводит возможность голосования по месту нахождения. В общем, делается все, чтобы 18 марта 2018 года как можно больше петербуржцев пришли и своими голосами решили, кого хотят видеть президентом России в ближайшие годы.

Одна из новаций в день выборов — это возможность проголосовать не по месту прописки. Изначально каждый гражданин включается в список городской избирательной комиссии строго по адресу регистрации. В этом году этому человеку достаточно решить, где он будет 18 марта 2018 года, и заранее сообщить об этом в территориальной участковой избирательной комиссии, оставить заявления на портале Госуслуг или в МФЦ. Избирателю выдается отрывной талон с памяткой о месте расположения его участка голосования, а его фамилия вносится в списки этого участка. Этим вариантом смогут воспользоваться те, кто снимает квартиры, живет у родственников, работает в этот день далеко от дома или приехал в Петербург на выходные.

Заявки на голосование не по месту прописки начинают принимать за 45, а завершают — за пять дней до выборов. В случае непредвиденных обстоятельств — за четыре дня (и максимум до 14 часов субботы 17 марта) можно подать заявление в свою участковую комиссию и получить талон для голосования в любом месте России. Также это можно сделать в российских консульствах на территории других государств.

Все вопросы по тонкостям голосования не по месту регистрации можно будет уточнить по горячей линии петербургского избиркома — ее номера появятся на официальном сайте в ближайшие дни.

Современные технологии обещают сделать процедуру выборов в 2018 году прозрачнее и ощутимо ускорить весь процесс обработки данных. В Петербурге Ростелеком по заказу Министерства связи оборудует 1794 избирательных участка камерами видеонаблюдения. Единственные места, где не будут устанавливаться камеры, — это медицинские учреждения, поскольку съемка может нарушить врачебную тайну. Петербургский избирком рассматривает вариант трансляции всего выборного процесса в городе, но главная новация — это видеонаблюдение в помещении, где принимаются документы и обрабатываются результаты голосования.

Обработка на будущих выборах также выйдет на новый технологический уровень. Комплексы обработки бюллетеней расположатся в Красносельском, Красногвардейском, Василеостровском, Петродворцовом районах города, в Колпино и Кронштадте.

Ускорить работу операторов позволит использование кварк-кодов. Цифровые и буквенные значения считывать будет специальная программа. После сверки экранной формы с документами избирательной комиссии данные с каждого участка мгновенно попадут в единую базу итогов по Санкт-Петербургу, а затем — в федеральную базу.

По словам начальника управления организации и правового обеспечения избирательного процесса петербургской избирательной комиссии Надежды Лебедевой, применение кварк-кодов в 2017 году на выборах позволило в три раза ускорить получение информации на всех этапах: от получения протоколов до внесения данных в единую базу. В 2016 году кварк-коды в качестве эксперимента применялись на 15 избирательных участках Петербурга.

Петербургская полиция теперь сможет навести порядок на избирательном участке, не выводя наблюдателей (если именно они этот порядок нарушают) из помещения для голосования.

«Мы договорились с полицией о том, что в составе полицейских отрядов будет не менее одного должностного лица, которое имеет право составлять протокол, — говорит председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Панкевич. — Мы в каждом здании предусмотрели место для составления протоколов. Раньше полицейским приходилось выводить нарушителя с территории участка и составлять протокол в РУВД. Вообще тренд в законодательстве изменился — теперь в приоритете права наблюдателей, а комиссии приходится терпеть».

От общественной палаты, петербургской или общероссийской, на участке будет дежурить по одному наблюдателю, всего на петербургских участках их будет около 4000 человек.

Информационная кампания о дне выборов пройдет в три этапа — с 18 декабря по 16 января, с 16 января по 16 февраля и с 16 февраля по 18 марта. За это время все жители России, в самых ее удаленных уголках должны узнать, в какой день пройдут выборы президента страны. О дате выборов будут говорить на станциях метрополитена, в СМИ, с наружных городских экранов. Личное приглашение на выборы разнесут по почтовым ящикам

«Мы работаем над тем, чтобы проинформировать избирателя о дне выборов, — говорит Виктор Панкевич. – Этой же работой будут заниматься штабы кандидатов и СМИ. Из этого будет слагаться явка. Мы ожидаем большую активность, потому что это выборы президента, это федеральная кампания. Но явка — это добровольное мероприятие. Оно не планируется. «Запланировать» явку — неправильная мысль».

Виктор Панкевич также добавил, что пока что лишь один петербуржец заявил избирательной комиссии о регистрации своей кандидатуры на пост президента — это лидер общественного движения «Возрождение» Александр Чухлебов.

Избирательные участки оборудуют в районах города, на полярных станциях, в местах лишения свободы, в медицинских учреждениях, в аэропортах и в специальных местах для лиц без определенного места жительства.

До выборов президента России осталось три месяца.