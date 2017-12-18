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Банда террористов ИГ нейтрализована в Карачаево-Черкессии
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    Банда террористов ИГ нейтрализована в Карачаево-Черкессии

    14:54  18 Декабря 2017  /обновлено: 14:56  18 Декабря 2017
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    Банда террористов ИГ нейтрализована в Карачаево-Черкессии

    Москва, 18 декабря. Пятеро присягнувших на верность террористической организации «Исламское государство»1 бандитов нейтрализованы в Карачаево-Черкессии, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

    «В Карачаево-Черкесской республике в ходе контр-террористической операции нейтрализованы пятеро бандитов», — отмечают источники.

    Банда террористов ИГ нейтрализована в Карачаево-Черкессии

    Как удалось установить, террористы присягнули на верность запрещенной в России организации «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ). Бандиты собирались реализовать ряд преступлений террористической направленности. Среди нейтрализованных злоумышленников оказался и главарь преступной группировки.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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