В Белом доме заметили улучшение отношений между США и Россией

Вашингтон, 18 декабря. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что отношения России и США улучшились за последние месяцы. По его утверждению, американский лидер Дональд Трамп ищет точки соприкосновения с Москвой.

По словам представителя администрации, сейчас отношения двух государств стали гораздо лучше, чем были несколько месяцев назад, хотя американская сторона как и раньше видит области, в которых интересы РФ и США либо не совпадают, либо находятся в прямом конфликте.

«Президент (США) сосредоточен на том, чтобы найти области сотрудничества там, где их можно найти, но в то же время он всегда на страже американских интересов», — отметил он.

Представитель также напомнил о недавнем телефонном разговоре Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным.

«Мы выпустили об этом релиз, суммировав впечатления от разговора как прекрасный пример сотрудничества по интересам, которые мы разделяем», — заключил он, передает РИА Новости.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Путин поблагодарил своего американского коллегу и западные спецслужбы за помощь в предотвращении теракта в Петербурге.