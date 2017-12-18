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В Белом доме заметили улучшение отношений между США и Россией
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    В Белом доме заметили улучшение отношений между США и Россией

    15:03  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:04  18 Декабря 2017
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    В Белом доме заметили улучшение отношений между США и Россией

    Вашингтон, 18 декабря. Высокопоставленный представитель американской администрации заявил, что отношения России и США улучшились за последние месяцы. По его утверждению, американский лидер Дональд Трамп ищет точки соприкосновения с Москвой.

    По словам представителя администрации, сейчас отношения двух государств стали гораздо лучше, чем были несколько месяцев назад, хотя американская сторона как и раньше видит области, в которых интересы РФ и США либо не совпадают, либо находятся в прямом конфликте.

    «Президент (США) сосредоточен на том, чтобы найти области сотрудничества там, где их можно найти, но в то же время он всегда на страже американских интересов», — отметил он.

    Представитель также напомнил о недавнем телефонном разговоре Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Мы выпустили об этом релиз, суммировав впечатления от разговора как прекрасный пример сотрудничества по интересам, которые мы разделяем», — заключил он, передает РИА Новости.

    Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Путин поблагодарил своего американского коллегу и западные спецслужбы за помощь в предотвращении теракта в Петербурге.

    В Белом доме заметили улучшение отношений между США и Россией

    Автор: Тимур Румянцев
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    #путин #россия #сша #трамп
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