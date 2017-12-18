Скальпель для спецназа: ветеран «Альфы» оценил боевых роботов «Нерехта»

В городе Ковров Владимирской области пройдут зимние испытания боевого робота «Нерехта». Об этом сообщается на официальном сайте Минобороны России.

Пока боевые роботы не могут использоваться массово, но они станут настоящим скальпелем для сил специального назначения, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

«В 467-м межвидовом окружном учебном центре ЗВО (Западного военного округа — прим. ред.) в ходе проведения тактических занятий с мотострелковыми подразделениями состоятся войсковые испытания в зимних условиях робототехнического комплекса «Нерехта» с целью определения места боевого робота в структуре подразделений сухопутных войск при ведении общевойскового боя», — значится в сообщении военного ведомства РФ.

Для проведения проверки на полигоне создана специальная зимняя трасса, которая позволит понять, как боевая роботизированная машина ведет себя в зимних условиях. Там же будет опробовано штатное вооружение комплекса.

Сообщается, что робот создавался как универсальная транспортная платформа, которая, в зависимости от установленного модуля, позволит «Нерехте» вести патрулирование местности, разведку, засекать позиции артиллерии противника и вывозить с поля боя раненых.

«Я отмечу, что роботы уже используются в войсках, а в будущем они будут применяться намного чаще. Они станут незаменимы в процессах разминирования, когда человеку угрожает серьезная опасность. В таком случае запускается робот, который сводит на нет смертность личного состава. Кроме того, «Нерехта» может использоваться при проведении КТО (контртеррористических операциях — прим. ред.), когда боевики не собираются сдаваться и находятся в таких помещениях, где офицеру спецназа без потерь трудно пройти», — поясняет ситуацию эксперт.

В данном случае, по словам ветерана «Альфы» и будут выпускаться роботы, которые огнем штатного вооружения будут подавлять, а в некоторых случаях даже уничтожать боевиков.

«Кроме того, боевые роботизированные платформы могут использоваться для проникновения в такие места, где не может пройти сотрудник спецназа. Это может быть захват заложников в самолетах или в полностью закрытых помещениях. Запускается небольшой робот, который при помощи камер покажет, где находятся террористы, и уже потом может выпускаться боевая платформа, которая и проведет уничтожение боевиков», — продолжает Гончаров.

По словам президента ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», у боевых роботов определенно есть будущее. По крайней мере, в тех операциях, которые проводятся спецназом.

«Пока боевые роботы не могут использоваться массово, но они станут настоящим скальпелем для сил специального назначения. Ведь на сегодняшнем этапе те затраты, которые пойдут на производство этих боевых машин не позволят говорить о массовом применении этих машин. Но в единичных случаях — однозначно», — заключил эксперт.

Напомним, для платформы «Нерехта» разработаны три модуля: боевой, транспортный и артиллерийской разведки. Боевой модуль в различных вариантах оснащен 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд» или 7,62-миллиметровым танковым пулеметом «Калашникова».