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Кокорин пострелял в воздух на свадьбе в Осетии
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    Кокорин пострелял в воздух на свадьбе в Осетии

    14:50  18 Декабря 2017  /обновлено: 14:52  18 Декабря 2017
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    Кокорин пострелял в воздух на свадьбе в Осетии

    Москва, 18 декабря. Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кокорин побывал на свадьбе в Северной Осетии, где пострелял из огнестрельного оружия.

    Своими похождениями спортсмен, как и всегда, поделился в социальных сетях. Кокорин не только выложил фотографию, где прижимает пистолет к лицу, но и засветился на видео, где он палит из пистолета в воздух.

    Свадьбу, как отмечает «Свободная Пресса», справлял друг футболиста Алан Чочиев.

      

    Под фотографией, которую нападающий сборной России опубликовал в Instagram, оставил подпись.

    «Ничего особенного  — свадьба в Осетии», — пояснил футболист.   

    Впрочем, фотографию с оружием у лица Кокорин в скором времени удалил.

    Отметим, Александр Кокорин часто совершает поступки, вызывающие неоднозначную реакцию общественности. Нападающий нередко выкладывает в социальных сетях фотографии с дорогими автомобилями, частными самолетами и другой атрибутикой роскошной жизни. Летом 2016 года Александр в компании с другим футболистом сборной Павлом Мамаевым попал на видео с шумной вечеринки в Монте-Карло.

    Болельщиков сборной России тогда удивил не столько факт неспортивного поведения футболистов, сколько то, что беспечно отдыхали молодые люди аккурат после вылета российской футбольной сборной с чемпионата Европы.      

    Автор: Федор Веснин
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    #кокорин #свадьба #фото #пистолет
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