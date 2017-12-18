Кокорин пострелял в воздух на свадьбе в Осетии

Москва, 18 декабря. Футболист петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кокорин побывал на свадьбе в Северной Осетии, где пострелял из огнестрельного оружия.

Своими похождениями спортсмен, как и всегда, поделился в социальных сетях. Кокорин не только выложил фотографию, где прижимает пистолет к лицу, но и засветился на видео, где он палит из пистолета в воздух.

Свадьбу, как отмечает «Свободная Пресса», справлял друг футболиста Алан Чочиев.

Под фотографией, которую нападающий сборной России опубликовал в Instagram, оставил подпись.

«Ничего особенного — свадьба в Осетии», — пояснил футболист.

Кокорин стрелял из пистолета на свадьбе друга в Северной Осетии: https://t.co/zs8TEvjDUv pic.twitter.com/wBwjH61iSb — Life | Новости (@lifenews_ru) December 18, 2017

Впрочем, фотографию с оружием у лица Кокорин в скором времени удалил.

Отметим, Александр Кокорин часто совершает поступки, вызывающие неоднозначную реакцию общественности. Нападающий нередко выкладывает в социальных сетях фотографии с дорогими автомобилями, частными самолетами и другой атрибутикой роскошной жизни. Летом 2016 года Александр в компании с другим футболистом сборной Павлом Мамаевым попал на видео с шумной вечеринки в Монте-Карло.

Болельщиков сборной России тогда удивил не столько факт неспортивного поведения футболистов, сколько то, что беспечно отдыхали молодые люди аккурат после вылета российской футбольной сборной с чемпионата Европы.