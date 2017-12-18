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Коалиция США открестилась от подготовки террористов ИГ в Сирии
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    Коалиция США открестилась от подготовки террористов ИГ в Сирии

    14:30  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:30  18 Декабря 2017
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    Коалиция США открестилась от подготовки террористов ИГ в Сирии

    Вашингтон, 18 декабря. Представитель возглавляемой США международной антитеррористической коалиции назвал «абсурдной» идею о подготовке альянсом бывших террористов в лагере в Сирии.

    «Идея, что коалиция содержит тренировочный центр для ДАИШ (ИГ1, запрещена в России), абсурдна», — подчеркнул он. Кроме того, в коалиции заявили, что регулярно публикуют доклады о своих авиаударах на территории САР. И эти данные, как полагают в объединении, являются доказательством его эффективной борьбы с террористами.

    «В отличие от поддерживаемого Россией режима Асада, коалиция не заявляет, что та или иная территория свободна от ДАИШ, пока она действительно не освобождена от ДАИШ», — добавил он, заметив, что «только после этого можно доставлять гуманитарную помощь, так необходимую для сирийского народа».

    Напомним, о том, что коалиция США продолжает взаимодействовать с разрозненными отрядами боевиков «Исламского государства»1 в Сирии, несмотря на заявления о намерении разгромить террористов, ранее заявили в российском Центре примирения враждующих сторон в САР. 

    По данным российских военных, специалисты США  создают в тренировочном центре новые отряды террористов.

    В сообщении Центра уточняется, что «из разрозненных групп боевиков в тренировочном центре у лагеря беженцев под руководством американских инструкторов сил специальных операций создаются новые вооруженные формирования, именуемые «Новая сирийская армия». Речь идет о лагере беженцев в провинции Хасака, где уже более полугода войска коалиции готовят экстремистов. 

    По мнению экспертов, американцы с помощью ИГ будут и дальше предпринимать попытки по дестабилизации обстановки как в самой Сирии, так и в Ираке.

    В частности, президент Информационно-аналитического центра «Религия и общество», кандидат социологических наук Алексей Гришин считает, что «США утратили свое доминирующее положение на Ближнем Востоке и всеми силами будут его восстанавливать».

    «Сейчас попытки американцев изменить направление всего ближневосточного процесса в свою сторону стали настолько очевидными, что уже нет сил молчать. Безусловно, американцы будут и дальше предпринимать попытки по дестабилизации обстановки как в самой Сирии, так и в Ираке», — заявил он в беседе с ФАН.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #террористы #коалиция #лагерь
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