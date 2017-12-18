Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Инициативная группа выдвинет Путина кандидатом в президенты 26 декабря
Весь мир
Сирия новости 18 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Дали, в Хаме уничтожен командир «Джебхат ан-Нусры»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 18 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Дали, в Хаме уничтожен командир «Джебхат ан-Нусры»

    16:30  18 Декабря 2017
    3598

    Сирия новости 18 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Дали, в Хаме уничтожен командир «Джебхат ан-Нусры»

    Сирия, 18 декабря. САА при поддержке ВКС РФ значительно продвинулась в направлении Абу Дали, в Хаме уничтожен полевой командир «Джебхат ан-Нусры»1, боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали нескольких активистов в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Дали.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, под прикрытием ВКС РФ продвигаются к Абу Дали.

    «Тахрир аш-Шам»: арестовала нескольких активистов в Идлибе, потеряла командира в Хаме.

    Сирия новости 18 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Дали, в Хаме уничтожен командир «Джебхат ан-Нусры»

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 18 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Дали, в Хаме уничтожен командир «Джебхат ан-Нусры»

    В Восточной Гуте продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными вооруженными формированиями. Военный источник сообщает в социальной сети Twitter (@Doumarevolutio1), что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел позиций боевиков в районе Кафр Батна. Также артиллерия армии САР наносит удары по зонам дислокации повстанцев в районах Джобар и Айн Тарма. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@adnanshamy0).

    В окрестностях населенного пункта Мугр аль-Мир, расположенного на юго-западе региона, продолжаются ожесточенные бои между САА и радикалами «Джебхат ан-Нусры». Ранее сообщалось, что правительственные войска взяли под контроль две стратегические вершины недалеко от поселения.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 18 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Дали, в Хаме уничтожен командир «Джебхат ан-Нусры»

    В окрестностях административного центра провинции продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и исламистами «Тахрир аш-Шам». По данным военного Twitter-канала (@wateen_media) солдаты Сирийской арабской армии (САА) ведут минометный обстрел зон дислокации боевиков «Ан-Нусры» в районах Буср аль-Харир и Нахта пригорода Даръа. Напомним, вчера исламисты обстреляли расположения армии САР недалеко от города, после чего САА была вынуждена открыть огонь по военной технике «Джебхат ан-Нусры».

    Между деревнями Аль-Харак и Аль-Малиха аль-Гарбия на северо-востоке провинции Даръа прогремел взрыв. Об этом сообщает Almanar News. По данным информационного агентства, в результате происшествия никто не пострадал.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 18 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Дали, в Хаме уничтожен командир «Джебхат ан-Нусры»

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продвигается к Абу Дали. По данным информационного агентства Al-Masdar News, войска Башара Асада базируются к югу от стратегического населенного пункта. Напомним, правительственные войска под прикрытием российской авиации продвигаются к военному аэродрому Абу Духур, зачищая от «Джебхат ан-Нусры» поселения на пути своего следования.

    В административном центре региона боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали нескольких гражданских активистов. Информационное агентство Almanar News пишет, что причины взятия под стражу мирных жителей Идлиба неизвестны.

    Провинция Хама

    Сирия новости 18 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Дали, в Хаме уничтожен командир «Джебхат ан-Нусры»

    Сирийская арабская армия (САА) ведет ракетный обстрел зон дислокации «Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Латамины на севере провинции Хама. Об этом пишет военный источник на своей странице в Twitter (@wateen_media). Ранее сообщалось, что правительственные войска открыли огонь по опорным пунктам исламистов после того, как боевики «Ан-Нусры» провели обстрел мирных кварталов города Мхарде.

    Столкновения между САА и радикальными исламистами отмечаются также на северо-востоке региона. По данным Al-Masdar News, бойцы сирийской армии ликвидировали полевого командира «Джебхат ан-Нусры» Салахаддина аш-Шишани в этой местности.

    Ирак

    Сирия новости 18 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Дали, в Хаме уничтожен командир «Джебхат ан-Нусры»

    К востоку от Баакубы в провинции Дияла уничтожен один из высокопоставленных командиров «Исламского государства»1 Заркави Ход аль-Нада. Об этом сообщает, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона, информационное агентство Alsumaria News.

    Iraqi News опубликовало на своем сайте информацию, в соответствии с которой за время боевых действий в провинции Анбар террористы ИГИЛ1 уничтожили 15 мостов. По данным информагентства, на восстановление стратегически важных переправ потребуется не меньше года и около 15 тысяч иракских динаров.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #ирак #саа #идлиб #даръа #восточная гута #анбар #дияла #тахрир аш-шам #абу дали
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 19 декабря 19.30: САА при поддержке ВКС РФ выбила «Ан-Нусру» из двух поселений Идлиба, в Даръа боевики готовятся атаковать позиции САА
    Сирия сегодня: ВКС РФ уничтожили базу боевиков в Хаме, власти САР договорились с курдами в Алеппо
    Сирия новости 19 декабря 16.30: террористы ИГ убили троих бойцов SDF в Дейр-эз-Зоре, 14,5 тысяч семей вернулось в Ракку
    Сирия новости 19 декабря 12.30: в Ракке взрывом мины ИГ убит боец SDF, под огнем боевиков погибло несколько мирных жителей Хомса
    Показать еще
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть