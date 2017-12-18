Сирия новости 18 декабря 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Абу Дали, в Хаме уничтожен командир «Джебхат ан-Нусры»

Сирия, 18 декабря. САА при поддержке ВКС РФ значительно продвинулась в направлении Абу Дали, в Хаме уничтожен полевой командир «Джебхат ан-Нусры»1, боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали нескольких активистов в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Дали.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Даръа, под прикрытием ВКС РФ продвигаются к Абу Дали.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала нескольких активистов в Идлибе, потеряла командира в Хаме.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными вооруженными формированиями. Военный источник сообщает в социальной сети Twitter (@Doumarevolutio1), что правительственные войска ведут артиллерийский обстрел позиций боевиков в районе Кафр Батна. Также артиллерия армии САР наносит удары по зонам дислокации повстанцев в районах Джобар и Айн Тарма. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@adnanshamy0).

В окрестностях населенного пункта Мугр аль-Мир, расположенного на юго-западе региона, продолжаются ожесточенные бои между САА и радикалами «Джебхат ан-Нусры». Ранее сообщалось, что правительственные войска взяли под контроль две стратегические вершины недалеко от поселения.

Провинция Даръа

В окрестностях административного центра провинции продолжаются перестрелки между правительственными войсками САР и исламистами «Тахрир аш-Шам». По данным военного Twitter-канала (@wateen_media) солдаты Сирийской арабской армии (САА) ведут минометный обстрел зон дислокации боевиков «Ан-Нусры» в районах Буср аль-Харир и Нахта пригорода Даръа. Напомним, вчера исламисты обстреляли расположения армии САР недалеко от города, после чего САА была вынуждена открыть огонь по военной технике «Джебхат ан-Нусры».

Между деревнями Аль-Харак и Аль-Малиха аль-Гарбия на северо-востоке провинции Даръа прогремел взрыв. Об этом сообщает Almanar News. По данным информационного агентства, в результате происшествия никто не пострадал.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продвигается к Абу Дали. По данным информационного агентства Al-Masdar News, войска Башара Асада базируются к югу от стратегического населенного пункта. Напомним, правительственные войска под прикрытием российской авиации продвигаются к военному аэродрому Абу Духур, зачищая от «Джебхат ан-Нусры» поселения на пути своего следования.

В административном центре региона боевики «Тахрир аш-Шам» арестовали нескольких гражданских активистов. Информационное агентство Almanar News пишет, что причины взятия под стражу мирных жителей Идлиба неизвестны.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет ракетный обстрел зон дислокации «Тахрир аш-Шам» в районе Аль-Латамины на севере провинции Хама. Об этом пишет военный источник на своей странице в Twitter (@wateen_media). Ранее сообщалось, что правительственные войска открыли огонь по опорным пунктам исламистов после того, как боевики «Ан-Нусры» провели обстрел мирных кварталов города Мхарде.

Столкновения между САА и радикальными исламистами отмечаются также на северо-востоке региона. По данным Al-Masdar News, бойцы сирийской армии ликвидировали полевого командира «Джебхат ан-Нусры» Салахаддина аш-Шишани в этой местности.

Ирак

К востоку от Баакубы в провинции Дияла уничтожен один из высокопоставленных командиров «Исламского государства»1 Заркави Ход аль-Нада. Об этом сообщает, ссылаясь на источник в правоохранительных органах региона, информационное агентство Alsumaria News.

Iraqi News опубликовало на своем сайте информацию, в соответствии с которой за время боевых действий в провинции Анбар террористы ИГИЛ1 уничтожили 15 мостов. По данным информагентства, на восстановление стратегически важных переправ потребуется не меньше года и около 15 тысяч иракских динаров.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)