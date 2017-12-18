«Бавария» интересуется защитником сборной Бразилии

Мюнхен, 18 декабря. Защитник лондонского «Челси» и сборной Бразилии Давид Луиз может перебраться в стан чемпионов Бундеслиги. Об этом пишет издание Express.

Руководство мюнхенской «Баварии» активно интересуется 30-летним игроком.

Согласно данным издания, бразильский футболист может принять решение о смене клуба для того, чтобы получать больше игрового времени перед мундиалем-2018, который пройдет грядущим летом в России, сообщает «Свободная пресса».

Напомним, на сегодняшний день Луиз не принимает участие в матчах основы по причине конфликта с главным тренером «Челси» Антонио Конте.

Ранее сообщалось, что интерес к бразильцу проявляет королевский клуб.