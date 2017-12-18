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«Бавария» интересуется защитником сборной Бразилии
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    «Бавария» интересуется защитником сборной Бразилии

    14:24  18 Декабря 2017  /обновлено: 14:24  18 Декабря 2017
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    «Бавария» интересуется защитником сборной Бразилии

    Мюнхен, 18 декабря. Защитник лондонского «Челси» и сборной Бразилии Давид Луиз может перебраться в стан чемпионов Бундеслиги. Об этом пишет издание Express. 

    Руководство мюнхенской «Баварии» активно интересуется 30-летним игроком.

    Согласно данным издания, бразильский футболист может принять решение о смене клуба для того, чтобы получать больше игрового времени перед мундиалем-2018, который пройдет грядущим летом в России, сообщает «Свободная пресса».

    Напомним, на сегодняшний день Луиз не принимает участие в матчах основы по причине конфликта с главным тренером «Челси» Антонио Конте.

    Ранее сообщалось, что интерес к бразильцу проявляет королевский клуб.

    Автор: Дана Балан
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    #футбол #бавария #челси #реал
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