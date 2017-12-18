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Политика
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Сирия продолжает наступление в Западной Гуте: ФАН публикует видео с передовых позиций САА
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    Сирия продолжает наступление в Западной Гуте: ФАН публикует видео с передовых позиций САА

    15:30  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:31  18 Декабря 2017
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    Сирия продолжает наступление в Западной Гуте: ФАН публикует видео с передовых позиций САА

    Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует видео из района Западная Гута провинции Эль-Кунейтра, где сирийская армия совместно с «Национальными силами обороны» (NDF) продолжает наступление на позиции террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 (террористическая организация; запрещена в РФ) «Хайят Тахрир аш-Шам» в окрестностях Бейт-Джинна.

    Проправительственные силы продвигались с северо-запада на юго-восток, и 15 декабря анклав радикальных исламистов, который существовал здесь с 2013-го года, был рассечен на две части, когда подразделения 4-й дивизии САА вышли на окраины города Мугр аль-Мир, подконтрольного террористам, зачистив также несколько высот в районе Таль-Мактул. Таким образом, Бейт-Джинн и Мугр аль-Мир стали отрезаны от населенных пунктов Бейт-Тима, Бейт-Сабер и Кафр-Хавр.

    В данный момент сирийцы продолжают успешно развивать наступление. Накануне под контроль правительственных войск перешли холмы аль-Ахмара, аль-Мактула и Хазан к северу от Бейт-Джинна.

    Как сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии, сейчас правительственные войска и «Национальные силы обороны» взяли Башир аль-Наджар и Дахр аль-Асуад и сосредоточили свои усилия на осаде города Мугр-аль-Мир с целью в ближайшее время начать его штурм.  

    Активизировать наступление в Западной Гуте удалось после переброски части сил с других фронтов, что стало возможно после разгрома «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ:1 террористическая организация, запрещенная в РФ) силами правительственных войск при поддержке ВКС РФ. Главная сложность ведения боевых действий в этом районе — гористая местность. Однако существенно САА и NDF помогают имеющиеся у них бульдозеры, которые блокируют передвижения и передовые позиции боевиков. На видео показана работа сирийских РСЗО по позициям «Хайят Тахрир аш-Шам».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #саа #джебхат ан-нусра #ndf #хайят тахрир аш-шам #бейт-джинн #западная гута
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