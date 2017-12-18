Украина вынудила российских офицеров покинуть СЦКК в Донбассе — МИД РФ

Москва, 18 декабря. Российские военные вынуждены покинуть Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) в Донбассе из-за противодействия украинской стороны, сообщает МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Киев сделал невозможными условия работы в СЦКК, поэтому с 19 декабря российские офицеры покинут Украину.

В министерстве отметили, что украинские власти с самого начала возражали против документальной регламентации работы совместного центра. Кроме того, в СЦКК намеренно была создана тяжелая морально-психологическая обстановка для делегации РФ. Российским офицерам ограничивали доступ на линию соприкосновения, запрещали общаться с местными жителями, проверять присутствие наблюдателей на специальных пунктах, а также имело место неуважительное отношение со стороны украинских военных.

В довершении всего Киев объявил о введении с 1 января нового порядка въезда для граждан РФ, которым придется заблаговременно присылать свои персональные данные.

«В таких условиях дальнейшая работа представительства ВС РФ в СЦКК стала невозможной. Мы уже проинформировали наших зарубежных партнеров об этом вынужденном шаге, подчеркнув, что вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону», — пишет МИД РФ.

По словам члена Совета Федерации Франца Клинцевича, на сегодняшний день все идет к возобновлению активных военных действий в Донбассе, чему способствуют поставки летального оружия из США и Канады, а также подготовка украинской армии западными инструкторами. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Украина делает все, чтобы СЦКК прекратил существование.

«Я не исключаю, что все идет к широкомасштабной зачистке. Думаю, что сегодня все столкнутся с широкомасштабной войной», — рассказал Федеральному агентству новостей сенатор.

Напомним, что Москва уже неоднократно обвиняла Украину в нарушении минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе. ВСУ продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР, скапливают военную технику на линии соприкосновения, отказываются реализовывать закон об особом статусе Донбасса, о выборах и об амнистии, а также осуществляют активные боевые действия. Речь в данном случае идет о вторжении ВСУ в демилитаризованную зону Донбасса и захват нескольких населенных пунктов.