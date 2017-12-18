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Политика
Украина вынудила российских офицеров покинуть СЦКК в Донбассе — МИД РФ
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    Украина вынудила российских офицеров покинуть СЦКК в Донбассе — МИД РФ

    14:11  18 Декабря 2017  /обновлено: 17:05  18 Декабря 2017
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    Украина вынудила российских офицеров покинуть СЦКК в Донбассе — МИД РФ

    Москва, 18 декабря. Российские военные вынуждены покинуть Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК) в Донбассе из-за противодействия украинской стороны, сообщает МИД РФ.

    В ведомстве подчеркнули, что Киев сделал невозможными условия работы в СЦКК, поэтому с 19 декабря российские офицеры покинут Украину.

    В министерстве отметили, что украинские власти с самого начала возражали против документальной регламентации работы совместного центра. Кроме того, в СЦКК намеренно была создана тяжелая морально-психологическая обстановка для делегации РФ. Российским офицерам ограничивали доступ на линию соприкосновения, запрещали общаться с местными жителями, проверять присутствие наблюдателей на специальных пунктах, а также имело место неуважительное отношение со стороны украинских военных.

    Украина вынудила российских офицеров покинуть СЦКК в Донбассе — МИД РФ

    В довершении всего Киев объявил о введении с 1 января нового порядка въезда для граждан РФ, которым придется заблаговременно присылать свои персональные данные.

     «В таких условиях дальнейшая работа представительства ВС РФ в СЦКК стала невозможной. Мы уже проинформировали наших зарубежных партнеров об этом вынужденном шаге, подчеркнув, что вся ответственность за возможные последствия полностью ложится на украинскую сторону», — пишет МИД РФ.

    По словам члена Совета Федерации Франца Клинцевича, на сегодняшний день все идет к возобновлению активных военных действий в Донбассе, чему способствуют поставки летального оружия из США и Канады, а также подготовка украинской армии западными инструкторами. А глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Украина делает все, чтобы СЦКК прекратил существование.

    «Я не исключаю, что все идет к широкомасштабной зачистке. Думаю, что сегодня все столкнутся с широкомасштабной войной», — рассказал Федеральному агентству новостей сенатор.

    Напомним, что Москва уже неоднократно обвиняла Украину в нарушении минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе. ВСУ продолжают обстреливать территории ДНР и ЛНР, скапливают военную технику на линии соприкосновения, отказываются реализовывать закон об особом статусе Донбасса, о выборах и об амнистии, а также осуществляют активные боевые действия. Речь в данном случае идет о вторжении ВСУ в демилитаризованную зону Донбасса и захват нескольких населенных пунктов.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #донбасс #украина #сцкк #мид рф
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