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В МИД РФ рассказали об отказе членов миссии СМР в Сирии посетить Хан-Шейхун
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    В МИД РФ рассказали об отказе членов миссии СМР в Сирии посетить Хан-Шейхун

    13:58  18 Декабря 2017  /обновлено: 15:02  18 Декабря 2017
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    В МИД РФ рассказали об отказе членов миссии СМР в Сирии посетить Хан-Шейхун

    Москва, 18 декабря. Секретариат ООН договорился с полевыми командирами в Сирии о гарантиях доступа в Хан-Шейхун, но миссия СМР не пожелала этим воспользоваться. Об этом сообщил директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

    «Даже когда Департамент по безопасности Секретариата ООН договорился с местными полевыми командирами о гарантиях безопасного доступа в Хан-Шейхун, упомянутая миссия не пожелала этим воспользоваться», — цитирует Ульянова РИА Новости.

    Представитель МИД РФ напомнил, что миссия ООН уже несколько лет предпочитает заниматься расследованием с территории Турции. Такой подход Ульянов назвал «нонсенсом».

    Напомним, ранее Ульянов резко осудил действия западных стран и Вашингтона при расследовании инцидентов с химическим оружием в Сирии. Он заявил, что, решение европейских стран, которыми руководил США, проголосовать против российского проекта резолюции СБ ООН о продлении и усилении мандата СМР, «убили» совместный механизм расследований ОЗХО-ООН. 

    Автор: Федор Веснин
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    #сирия #мид рф #химоружие
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