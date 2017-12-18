В МИД РФ рассказали об отказе членов миссии СМР в Сирии посетить Хан-Шейхун

Москва, 18 декабря. Секретариат ООН договорился с полевыми командирами в Сирии о гарантиях доступа в Хан-Шейхун, но миссия СМР не пожелала этим воспользоваться. Об этом сообщил директор Департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

«Даже когда Департамент по безопасности Секретариата ООН договорился с местными полевыми командирами о гарантиях безопасного доступа в Хан-Шейхун, упомянутая миссия не пожелала этим воспользоваться», — цитирует Ульянова РИА Новости.

Представитель МИД РФ напомнил, что миссия ООН уже несколько лет предпочитает заниматься расследованием с территории Турции. Такой подход Ульянов назвал «нонсенсом».

Напомним, ранее Ульянов резко осудил действия западных стран и Вашингтона при расследовании инцидентов с химическим оружием в Сирии. Он заявил, что, решение европейских стран, которыми руководил США, проголосовать против российского проекта резолюции СБ ООН о продлении и усилении мандата СМР, «убили» совместный механизм расследований ОЗХО-ООН.