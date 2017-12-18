Антирейтинг кандидатов в президенты 2018

Социологи выяснили, за кого россияне не готовы отдавать свои голоса на грядущих выборах президента Российской Федерации. В тройку «лидеров» антирейтинга кандидатов в президенты РФ вошли Ксения Собчак, Алексей Навальный (впрочем, он и не имеет права принимать участия в выборах-2018) и Владимир Жириновский. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Если бы выборы российского президента состоялись в «ближайшие воскресенье», то 75% россиян проголосовали бы за Владимир Путина. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, который был проведен исследовательским холдингом «Ромир» по заказу фонда «Петербургская политика».

Согласно опросу, главным оппонентом Владимира Путина на выборах стал бы Владимир Жириновский — лидер ЛДПР набрал бы всего 8% голосов, опередив Геннадия Зюганова с 7%.

При этом у Собчак наиболее высокий антирейтинг среди всех представленных социологами потенциальных кандидатов. Так, 64% граждан сообщили, что не стали бы отдавать свои голоса за бывшую ведущую телепрограммы «Дом-2» «никогда и не при каких обстоятельствах». На втором месте антирейтинга расположился блогер Алексей Навальный — 33%. Третью строчку поделили Владимир Жириновский и Сергей Удальцов — по 23%.

Как ранее заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова, Навальный не может участвовать в выборах президента из-за судимости.

«Я понимаю, и он это понимает, что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости. Это по закону, это соответствует нашему российскому законодательству», — сказала она.

Заметим, что в этом опросе участвовали 2400 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности. Во всех федеральных округах.

Напомним, что выборы президент Российской Федерации пройдут 18 марта 2018 года. Избирательная кампания стартовала 18 декабря 2017 года.