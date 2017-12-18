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Украина
Посол ЕС объяснил, почему Украина не получит финансовую помощь Брюсселя
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    Посол ЕС объяснил, почему Украина не получит финансовую помощь Брюсселя

    14:14  18 Декабря 2017  /обновлено: 14:14  18 Декабря 2017
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    Посол ЕС объяснил, почему Украина не получит финансовую помощь Брюсселя

    Брюссель, 18 декабря. Киевское руководство не выполнило четыре условия Европейского союза для предоставления очередного, третьего по счету перевода макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Об этом сообщил посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли (Hugues Mingarelli). 

    По его словам, Киев за все это время должен был выполнить 21 условие, а в результате выполнил только 17.

    «В связи с этим Европейская комиссия не смогла принять положительное решение о предоставлении третьего и последнего транша», — подчеркнул дипломат.

    Посол ЕС объяснил, почему Украина не получит финансовую помощь Брюсселя

    Мингарелли напомнил, что речь идет о таких невыполненных требованиях, как снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуске автоматической проверки электронных деклараций, законе о кредитном реестре Национального банка Украины (НБУ) и проверке данных о бенефициарных владельцах фирм. 

    Он также выразил надежду на то, что данные условия в любом случае будут выполнены. 

    Посол ЕС объяснил, почему Украина не получит финансовую помощь Брюсселя

    Посол ЕС рассказал о то, что «Украина обратилась к Брюсселю с просьбой предоставить новую макрофинансовую помощь».

    «В настоящее время ЕК должна оценить потребности во внешнем финансировании для Украины и на основе итогов этой оценки мы примем решение о том, есть ли смысл в разработке новой программы поддержки… Пока нет решения о новой программе такой помощи», — резюмировал Мингарелли. 

    Посол ЕС объяснил, почему Украина не получит финансовую помощь Брюсселя

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев выполняет свои обязательства перед Международным валютным фондом.

    Автор: Дана Балан
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