Посол ЕС объяснил, почему Украина не получит финансовую помощь Брюсселя

Брюссель, 18 декабря. Киевское руководство не выполнило четыре условия Европейского союза для предоставления очередного, третьего по счету перевода макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Об этом сообщил посол Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли (Hugues Mingarelli).

По его словам, Киев за все это время должен был выполнить 21 условие, а в результате выполнил только 17.

«В связи с этим Европейская комиссия не смогла принять положительное решение о предоставлении третьего и последнего транша», — подчеркнул дипломат.

Мингарелли напомнил, что речь идет о таких невыполненных требованиях, как снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуске автоматической проверки электронных деклараций, законе о кредитном реестре Национального банка Украины (НБУ) и проверке данных о бенефициарных владельцах фирм.

Он также выразил надежду на то, что данные условия в любом случае будут выполнены.

Посол ЕС рассказал о то, что «Украина обратилась к Брюсселю с просьбой предоставить новую макрофинансовую помощь».

«В настоящее время ЕК должна оценить потребности во внешнем финансировании для Украины и на основе итогов этой оценки мы примем решение о том, есть ли смысл в разработке новой программы поддержки… Пока нет решения о новой программе такой помощи», — резюмировал Мингарелли.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев выполняет свои обязательства перед Международным валютным фондом.