В Дамаске оценили значение для Сирии матча по баскетболу с Россией

Дамаск, 18 декабря. Состоявшийся на главном стадионе Дамаска дружеский матч между ветеранами национальных сборных команд России и Сирии заложит основы более тесных отношений РФ и САР в области спорта в послевоенное время.

«Этот спортивный фестиваль укрепляет наши отношения еще больше», — сообщил член сирийского олимпийского комитета Ибрагим Абазид.

Он выразил надежду, что «мероприятие станет началом более тесных отношений в спорте между странами».

«Можно сказать, в перестройке послевоенной Сирии нам, конечно, понадобится помощь России, в том числе и в спорте», — заключил Абазид, передает РИА Новости.

Напомним, что товарищеский матч по баскетболу, который состоялся на стадионе Аль-Фейха в сирийской столице, завершился вничью со счетом 44:44. Само мероприятие было проведено в рамках спортивного праздника под девизом «Россия — Сирия: баскетбол, объединяющий страны».