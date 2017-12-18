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В Дамаске оценили значение для Сирии матча по баскетболу с Россией
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    В Дамаске оценили значение для Сирии матча по баскетболу с Россией

    14:31  18 Декабря 2017  /обновлено: 14:31  18 Декабря 2017
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    В Дамаске оценили значение для Сирии матча по баскетболу с Россией

    Дамаск, 18 декабря. Состоявшийся на главном стадионе Дамаска дружеский матч между ветеранами национальных сборных команд России и Сирии заложит основы более тесных отношений РФ и САР в области спорта в послевоенное время.

    «Этот спортивный фестиваль укрепляет наши отношения еще больше», — сообщил член сирийского олимпийского комитета Ибрагим Абазид.

    Он выразил надежду, что «мероприятие станет началом более тесных отношений в спорте между странами».

    «Можно сказать, в перестройке послевоенной Сирии нам, конечно, понадобится помощь России, в том числе и в спорте», — заключил Абазид, передает РИА Новости.

    Напомним, что товарищеский матч по баскетболу, который состоялся на стадионе Аль-Фейха в сирийской столице, завершился вничью со счетом 44:44. Само мероприятие было проведено в рамках спортивного праздника под девизом «Россия — Сирия: баскетбол, объединяющий страны».

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #дамаск
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