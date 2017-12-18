Генпрокуратура России потребовала от Украины выдать предполагаемого убийцу Хлебникова

Москва, 18 декабря. Генеральная прокуратура России потребовала от украинских властей выдать Магомеда Дукузова, который обвиняется в причастности к убийству главреда русского Forbes Пола Хлебникова. Об этом сообщили в понедельник представители российского ведомства.

Первый запрос о выдаче предполагаемого убийцы Хлебникова был направлен в Генпрокуратуру Украины еще в конце мая.

«До настоящего времени из компетентных органов Украины не поступила официальная информация о принятом решении по запросу о выдаче Дукузова… Дукузов 17 ноября задержан на территории города Киева. Генеральной прокуратурой Российской Федерации подтверждено намерение требовать его выдачу» — цитирует заявление Генпрокуратуры РФ ТАСС.

Напомним, в ноябре 2017 года стало известно о том, что украинские правоохранители задержали в Киеве Магомеда Дукузова, обвиняемого в причастности к убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, а также к гибели вице-премьера правительства Чечни Якова Сергунина.