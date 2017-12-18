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Генпрокуратура России потребовала от Украины выдать предполагаемого убийцу Хлебникова
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    Генпрокуратура России потребовала от Украины выдать предполагаемого убийцу Хлебникова

    14:09  18 Декабря 2017  /обновлено: 14:09  18 Декабря 2017
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    Генпрокуратура России потребовала от Украины выдать предполагаемого убийцу Хлебникова

    Москва, 18 декабря. Генеральная прокуратура России потребовала от украинских властей выдать Магомеда Дукузова, который обвиняется в причастности к убийству главреда русского Forbes Пола Хлебникова. Об этом сообщили в понедельник представители российского ведомства.

    Первый запрос о выдаче предполагаемого убийцы Хлебникова был направлен в Генпрокуратуру Украины еще в конце мая.

    «До настоящего времени из компетентных органов Украины не поступила официальная информация о принятом решении по запросу о выдаче Дукузова… Дукузов 17 ноября задержан на территории города Киева. Генеральной прокуратурой Российской Федерации подтверждено намерение требовать его выдачу» — цитирует заявление Генпрокуратуры РФ ТАСС.

    Напомним, в ноябре 2017 года стало известно о том, что украинские правоохранители задержали в Киеве Магомеда Дукузова, обвиняемого в причастности к убийству главного редактора русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова, а также к гибели вице-премьера правительства Чечни Якова Сергунина.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #украина #хлебников #дукузов
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