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Украина
Спикеру Рады померещилось участие Украины в столетней войне
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    Спикеру Рады померещилось участие Украины в столетней войне

    14:16  18 Декабря 2017  /обновлено: 14:16  18 Декабря 2017
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    Спикеру Рады померещилось участие Украины в столетней войне

    Киев, 18 декабря. Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий поздравил парламентариев со 100-летней годовщиной «советско-украинского конфликта». Об этом глава Верховной рады заявил на заседании Согласительного совета парламента.

    «Хотел бы напомнить о важной дате. Ровно 100 лет назад в этот день началась вооруженная агрессия большевистской России против Украинской народной республики и фактически началась борьба за украинскую независимость», — заявил Парубий.

    По его мнению, анализ данного исторического факта позволит украинским парламентариям «более трезво и разумно оценивать и ситуацию» политическую ситуацию на Украине.

    Стоит отметить, что Украинская народная республика была провозглашена Центральной радой 20 ноября 1917 года. Однако первый всеукраинский съезд Советов, состоявшийся в декабре 1917 года в Харькове, объявил Центральную раду вне закона из-за ее «двусмысленной, буржуазной политики», а также провозгласил Украинскую социалистическую советскую республику. К январю 1918 года практически на всей территории Украинской народной республики была установлена советская власть.

    Автор: Алексей Громов
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    #киев #украина #парубий #унр
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