Спикеру Рады померещилось участие Украины в столетней войне

Киев, 18 декабря. Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий поздравил парламентариев со 100-летней годовщиной «советско-украинского конфликта». Об этом глава Верховной рады заявил на заседании Согласительного совета парламента.

«Хотел бы напомнить о важной дате. Ровно 100 лет назад в этот день началась вооруженная агрессия большевистской России против Украинской народной республики и фактически началась борьба за украинскую независимость», — заявил Парубий.

По его мнению, анализ данного исторического факта позволит украинским парламентариям «более трезво и разумно оценивать и ситуацию» политическую ситуацию на Украине.

Стоит отметить, что Украинская народная республика была провозглашена Центральной радой 20 ноября 1917 года. Однако первый всеукраинский съезд Советов, состоявшийся в декабре 1917 года в Харькове, объявил Центральную раду вне закона из-за ее «двусмысленной, буржуазной политики», а также провозгласил Украинскую социалистическую советскую республику. К январю 1918 года практически на всей территории Украинской народной республики была установлена советская власть.