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Украина
Сторонников Саакашвили привлекут к ответственности за штурм Октябрьского дворца
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    Сторонников Саакашвили привлекут к ответственности за штурм Октябрьского дворца

    14:41  18 Декабря 2017  /обновлено: 14:41  18 Декабря 2017
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    Сторонников Саакашвили привлекут к ответственности за штурм Октябрьского дворца

    Киев, 18 декабря. Сторонники бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили будут привлечены к ответственности за попытку штурма Октябрьского дворца в Киеве. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

    Напомним, что в воскресенье активисты пытались штурмовать Октябрьский дворец, где в то время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками. После призыва Саакашвили большая часть людей направилась к зданию Рады. Они заявили, что стали жертвами провокаций, а свою акцию назвали «мирной». Однако полиция в итоге возбудила три уголовного дела.

    «Все видео будут изучены, состоялось документирование последствий событий. Все виновные, которые нападали абсолютно безосновательно на гвардейцев и полицейских, будут привлечены к ответственности», — заявил Шевченко в эфире украинского  телеканала «Прямой».

    Он также отметил, что полиция держит ситуацию под своим контролем и не «идет на поводу у провокаторов». Шевченко выразил уверенность, что митингующие хотели устроить «кровопролитие» в центре украинской столицы.

    Ранее сообщалось, что Саакашвили отказался давать показания и ускользнул из Генпрокуратуры. Бывший президент Грузии заявил, что будет общаться только с представителями СБУ.

    Автор: Дима Оленин
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    #украина #саакашвили #сбу #рада #митинг
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