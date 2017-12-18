Сторонников Саакашвили привлекут к ответственности за штурм Октябрьского дворца

Киев, 18 декабря. Сторонники бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили будут привлечены к ответственности за попытку штурма Октябрьского дворца в Киеве. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

Напомним, что в воскресенье активисты пытались штурмовать Октябрьский дворец, где в то время проходил концерт. В здании произошли столкновения с силовиками. После призыва Саакашвили большая часть людей направилась к зданию Рады. Они заявили, что стали жертвами провокаций, а свою акцию назвали «мирной». Однако полиция в итоге возбудила три уголовного дела.

«Все видео будут изучены, состоялось документирование последствий событий. Все виновные, которые нападали абсолютно безосновательно на гвардейцев и полицейских, будут привлечены к ответственности», — заявил Шевченко в эфире украинского телеканала «Прямой».

Он также отметил, что полиция держит ситуацию под своим контролем и не «идет на поводу у провокаторов». Шевченко выразил уверенность, что митингующие хотели устроить «кровопролитие» в центре украинской столицы.

Ранее сообщалось, что Саакашвили отказался давать показания и ускользнул из Генпрокуратуры. Бывший президент Грузии заявил, что будет общаться только с представителями СБУ.